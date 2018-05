Marseille, France

Les joueurs de l'OM défileront jeudi après-midi sur le Vieux-Port de Marseille en cas de victoire à Lyon face à l'Atletico Madrid mercredi soir lors de la finale de l'Europa League, a annoncé la mairie de Marseille. L'Olympique de Marseille rentrera de Lyon en avion jeudi et défilera dans un autobus à impériale.

Une coupe brandie depuis l'hôtel de ville de Marseille

L'équipe sera reçue jeudi à 18H00 à l'Hôtel de Ville par Jean-Claude Gaudin et brandira la coupe sur le balcon de la mairie depuis le balcon.

300 policiers pour sécuriser la fan zone et le Vieux Port

Un gros dispositif de sécurité est prévu à Marseille a indiqué Yannick Blouin, adjoint à la direction départementale de la sécurité publique. "Ça va démarrer dès mercredi matin. Pas mal de supporters vont converger au niveau du stade", a-t-il prévu. Mercredi soir, outre une cinquantaine de policiers municipaux, 80 vigiles et 100 marins-pompiers, 300 membres de le police nationale sont prévus sur le Vieux-Port et autour du stade Vélodrome. Les ventes d'alcool à emporter et autre feux d'artifices seront interdites.

Une vingtaine de cars de supporters doivent notamment quitter Marseille pour Lyon mercredi. Certains partiront même du Vieux-Port, où un rendez-vous a été fixé dans la matinée, notamment aux membres du groupe South Winners 1987.

Au stade Vélodrome dont les portes ouvriront à 18h45 pour accueillir 22.400 supporters et où le match sera retransmis sur un écran 50% plus grand que lors de la demi-finale retour, seront déployés "des effectifs en civil et une compagnie de CRS", a précisé Yannick Blouin.

"Profiter de ce moment exceptionnel avec passion et avec calme" (Jean-Claude Gaudin)

Dans un communiqué, Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille invité de France Bleu Provence ce mercredi à 7h50 "invite tous les supporters de l'Olympique de Marseille et tous les Marseillais à profiter de ce moment exceptionnel avec passion et convivialité, mais aussi avec calme et respect de tous. Il convient que chacun se montre digne de l'OM et de son histoire, mais aussi de notre ville, de son image et de son ambition".