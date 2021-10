Les joueurs de QRM sensibilisés à l'utilisation du téléphone portable au volant

Ils ont l'habitude de slalomer entre des plots avec un ballon avant de marquer. Mais ce jeudi, l'entraînement était un peu plus compliqué que d'habitude. Et pour cause une vingtaine de joueurs de QRM de l'équipe une évoluant en L2 et la réserve qui évolue en N3 ont été sensibilisés à l'utilisation du téléphone portable au volant.

Conduite de balle et conduite au volant

Les joueurs de QRM devaient tous écrire un texto et l'envoyer sur un groupe whatsapp tout en slalomant entre les plots. Et avant de marquer. Deux équipes s'affrontaient. "Le message est le suivant, vous devez écrire vos cinq joueurs, a+ avec un point d'exclamation", donne comme consigne Romain Poirot, le fondateur de l'association Stef-Cares.

Ecoutez pourquoi Romain Poirot a décidé de créer l'association Stef-Cares. Copier

''J'ai réussi à envoyer mon texto mais j'ai tiré à côté", sourit Nathan Dekoke, l'un des défenseurs quevillais. "C'est difficile d'avancer en écrivant. Je pensais être bien mais je me suis complètement foiré", s'effondre-t-il de rire.

De son côté, le jeune Adel Azimati, 19 ans, qui évolue avec la réserve a, bien compris le but du jeu. "Il y a beaucoup d'informations. Quand on est au volant, le fait d'être sur son téléphone, il y a trop de distractions en fait. Ce qui veut dire que s'il se passe quelque chose devant, on n'a pas forcément la réactivité nécessaire pour pouvoir éviter ou limiter les dégâts", décrypte-t-il.

Le message est bien passé. "Cet exercice a pour but de mettre en avant la notion de surcharge cognitive qui apparaît lorsque l'on effectue deux tâches en même temps sachant qu'on souhaite faire le parallèle avec conduite de balle sur le terrain et conduite sur la route", explique Romain Poirot.

En France, un accident de la route sur dix est lié à l'utilisation du téléphone portable au volant selon la sécurité routière.