Les joueurs du PSG handball de retour à Reims pour un match amical

La ville de Reims ouvre à nouveau ses portes aux stars du PSG handball ce mercredi, en accueillant au complexe René Tys un match amical entre les parisiens et Saint-Raphaël. Après la finale de la Coupe de la Ligue en avril, un nouvel événement pour les amateurs de handball.

Le club du PSG handball l'avait promis en avril, il reviendrait à René Tys à Reims : promesse tenue ! Les joueurs du Paris Saint Germain handball affrontent ce soir Saint-Raphaël en match amical au complexe René Tys à 20 h 45. Les frères Luka et Nikola Karabatic, Luc Abalo, Thierry Omeyer, sont donc de retour à Reims et c'est une chance selon Laëtitia Szwed. "C'est le seul match amical qu'ils font à ouverture public en France parce qu'après ils partent au Danemark donc pour nous c'est une grande chance, on est les seuls à avoir l'équipe du PSG handball...", souligne la responsable de Laëtitia Szwed events, qui pilote l'organisation.

50 bénévoles des clubs de handball de la Marne mobilisés pour l'évènement

L'équipe du PSG handball était déjà venue à Reims en avril dernier lors du Final 4, avec trois autres équipes (Dunkerque, Nantes, et Saint-Raphaël) : titre remporté par les parisiens, qui ont également été sacrés champions de France entre temps. Et même si c'est un match amical ce soir à Reims, il faut s'attendre à du spectacle. "Au mois d'août c'est toujours des matchs préparatoires intéressants, c'est là où on teste les joueurs, c'est là qu'ils testent leurs combinaisons...", explique Laëtitia Szwed. D'autant que les équipes du PSG handball -avec les frères Karabatic, Luc Abalo, Thierry Omeyer- et de Saint-Raphaël sont annoncées au complet.

Le complexe René Tys de Reims a une capacité de 2800 places donc il reste des places. © Radio France - Sophie Constanzer

Plus de 1500 places avaient déjà été vendues mardi 22 août, et il en reste. Match à 20 h 45.