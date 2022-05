Les journaux du Berry face à la flambée des prix du papier

Le constat est indéniable : "le papier a pris 30 à 40 % depuis 2021... Et les plaques qui servent à l'impression sont faites en métal qui lui aussi est en forte hausse" décrypte Gilles Boizeau, directeur de la Bouinotte.

Pour faire face, les journaux locaux n'ont pas pléthore de solution. Ni la Nouvelle République ni le Berry Républicain ont donné suite à nos demandes d'interviews mais tous confirment, hors micro, qu'ils ont dû répercuter ces hausses sur le prix de vente du journal. Ainsi, la Nouvelle République dans l'Indre informait ses lecteurs ce week-end d'une hausse de 10 centimes du prix de vente à compter de cette semaine. Du côté du Berry Républicain, la hausse est de 20 centimes et s'applique déjà depuis plusieurs mois.

"Il faut que l'on revoie nos façons de faire pour préserver nos marges. On avait prévu un numéro spécial avec une autre qualité de papier pour nos 40 ans, mais on va devoir renoncer, explique Gilles Boizeau. Et il faudra peut-être revoir aussi notre pagination".

Limiter le nombre de pages, c'est aussi une piste explorée par le Berry Républicain, pour compenser à la fois la hausse du prix du papier et celle de l'énergie.