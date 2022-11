Les journée nationales des prisons pour mettre en lumière le milieu carcéral

Les Journées nationales des prisons se déroule cette semaine à Rennes. Des tables rondes, des conférences débats, des témoignages sont prévus jusqu'à vendredi, principalement au 4bis, esplanade de Gaulle. Pour en parler, nous recevons l'une des bénévoles du collectif des prisons de Rennes.

France Bleu Armorique : Votre collectif existe depuis 20 ans déjà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est son rôle ?

Margot Sébire : Le collectif prison de Rennes permet de rassembler des associations qui existent, qui sont des entités à part entière, ce sont des associations qui accompagnent des détenus et leurs proches le temps de leur incarcération ou après leur incarcération, pour apporter de l'information concernant le lien familial, social, la religion, l'aide administratif et matériel, etc Donc on se réunit souvent pour faire en commun ensemble.

Vous travaillez donc à l'intérieur et aussi à l'extérieur des prisons que ce soit à la prison des femmes ou à la prison de Rennes-Vezin...

Tout à fait. On suit également les personnes qui sont sous main de justice, qui sont comme on dit sous bracelets électroniques. Notre rôle c'est vraiment d'accompagner au mieux le détenu vers son autonomie et son inclusion au sein de la société.

À quoi servent les Journée nationales des prisons ?

Déjà, on n'est pas là pour remettre en cause les sanctions pénales que ce soit assez clair, parce que des fois c'est mal compris. Donc on est là pour parler de cette méconnaissance qu'il y a au niveau du milieu carcéral. Méconnaissance souvent du par les médias qui parlent des "grands méchants" qui sont en prison, mais ce n'est pas que ça. Il y a des petites personnes dont on entend pas forcément parler. Il y a pourtant à dire sur leur manière d'être en prison ou d'être ensuite libérés. C'est parfois compliqué surtout quand on est dépourvu de lien familial ou social et qu'on n'a pas forcément toutes les connaissances nécessaires pour entrer dans ce milieu qui peut être parfois hostile.

Il s'agit d'intéresser la société...

Oui il s'agit vraiment de mettre de la lumière et de sensibiliser le grand public sur cette question qui intéresse tout le monde. Parce que sans vouloir faire peur à qui que ce soit, un jour ou l'autre, on peut tous se retrouver dans la situation de certains détenus.

C'est l'occasion de rappeler qu'il y a une surpopulation dans les prisons françaises et les conditions de détention ne sont pas toujours humaines...

Oui c'est parfois compliqué. Il y a des lois qui changent. Donc c'est vrai que le parcours d'un détenu peut-être raccourci ou au contraire prolongé. Il y a donc trop de monde en prison.

Le thème cette année, c'est "pauvreté dedans, pauvreté dehors". On comprend bien ce que ça veut dire, c'est vraiment d'actualité. Il y aura des visiteurs de prison qui vont venir témoigner de cette réalité.

Tout à fait. Alors les visiteurs de prison, c'est une association qui fait partie du collectif prison. Et il y a d'autres associations au sein du collectif qui travaillent donc, comme on disait à l'extérieur et à l'intérieur, qui sont vraiment là pour pouvoir apporter du contenu. Il y a une enquête qui a été pilotée par Emmaüs et le Secours catholique et qui montre à travers des chiffres qui sont assez terrifiants et assez parlant au sujet de cette question de la pauvreté. Dedans et dehors.

Il sera aussi question de réinsertion... c'est primordial quand on évoque la prison...

C'est tout à fait primordial, mais ce n'est pas assez valorisé non plus. Donc il y a des associations qui se développent de plus en plus pour aider les détenus à la sortie de la prison à être pilote de leur vie.