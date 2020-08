Une "journée du bonheur" pour les enfants privés de vacances

Pour le 41e été consécutif, le Secours Populaire organise deux "journées du bonheur" les 20 et 21 août, pour les parents et les enfants qui n'ont pas pu aller en vacances. Cette année, elles ont eu lieu au parc Rêve de Bison, près de Dieppe et au parc de Mesnil-sous-Jumiège.