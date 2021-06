Après plusieurs mois de suspension à cause des mesures sanitaires, les journées Défense et Citoyenneté reprennent en présentiel à Dijon dès ce mercredi 9 juin.

Les journées de défense et de citoyenneté reprennent en présentiel en Côte-d'Or

A l'occasion de leur Journée de défense et de citoyenneté, les jeunes ont pu partager la gamelle des soldats en mission

Le centre du service national et de la jeunesse de Dijon profite lui aussi de la nouvelle étape du déconfinement en France. Dès ce mercredi 9 juin, il accueille à nouveau les jeunes physiquement pour les Journées défense et citoyenneté. Elles reprennent en présentiel mais sous le format de demi-journées afin de respecter les contraintes sanitaires toujours en vigueur. Les convocations sont envoyées dès maintenant pour les jeunes concernés par une Journée défense et citoyenneté (JDC) au mois de juin.

