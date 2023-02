Les journées mondiales sans téléphone portable pour se déconnecter

Pouvez vous vous passer de votre téléphone portable, ne serait-ce que trois jours? Essayez ! Du 6 au 8 février, ce sont les journées mondiales sans téléphone portable. Crées en 2001 par Phil Marso, un écrivain, ces journées nous incitent à la "digital detox" mais c'est aussi l'occasion de réfléchir à l'usage que nous faisons de ces outils et notamment des smartphones.

Plusieurs heures par jour en moyenne

Ces petits écrans prennent en effet une place très importante dans nos vies. Les chiffres varient selon les études et selon les âges mais toutes mettent en évidence que les Français passent plusieurs heures par jour en moyenne sur leur téléphone : entre deux et trois heures.

Emilie, une Avignonnaise, a 39 ans et ne pourrait pas se passer de son portable : "Je m'en sers pour tout. Et dès que je n'ai plus de réseau ça devient très compliqué. Ça commence dès le réveil. Je ne fume pas mais on peut comparer ça à la cigarette du matin", explique cette mère de deux jeunes enfants. Dans les réglages de son portable, le temps d'écran indique qu'elle passe en moyenne 4h43 sur son téléphone. Certains jours, ça monte jusqu'à sept heures.

C'est en passant, cinq minutes par-ci sur Facebook, 10 minutes par-là sur Instagram, 20 minutes sur WhatsApp, qu'on en arrive au cumul à ces durées. Les nombreuses notifications n'y sont pas pour rien : "On est presque obligé de regarder, on est submergé de messages et de notifications", explique Laurence. "Je suis enseignante et j'ai lancé ce challenge à mes élèves de ne pas utiliser leur portable pendant un week-end donc j'ai essayé de le faire aussi et je me suis rendue compte que c'était très difficile. Tout est fait pour qu'on le regarde."

Essayer de couper

Malgré cette prise de conscience, il est encore difficile de se passer du téléphone. Cette addiction est plus présente chez les adolescents mais touchent d'autres tranches d'âges : des enfants, avec des conséquences importantes sur le développement, mais aussi les personnes plus âgées. Alain par exemple a 74 ans. "Je ne suis pas accro, mais même si je n'aime pas ça, je m'en suis acheté un. Si on a pas de portable on est plus dans la société et j'ai envie d'être avec les autres. Ne serait-ce que pour avoir les photos de famille, ou dire qu'on est parti et qu'on va bientôt arriver. Avant on le faisait pas et on arrivait quand même", plaisante-t-il.

Difficile de s'en passer mais néanmoins pas impossible. Il est conseillé de le placer dans une autre pièce, à un endroit où on le voit moins, de supprimer des applications, de désactiver des notifications. Il existe aussi des applications de "bien-être numérique" qui permettent de fixer un temps maximum d'utilisation de certains applications. Si vous décidez que vous ne souhaitez pas passer plus de cinq minutes par jour par exemple sur telle applications, une fois que vous aurez atteint ce temps imparti, l'application se fermera et ne sera plus accessible.

Pour savoir combien de temps vous passez chaque jour sur votre smartphone vous pouvez en fonction de la marque vous rendre dans les réglages, dans la rubrique temps d'écran, ou autre technique : taper "bien-être numérique" pour trouver l'application qui s'en charge.