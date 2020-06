Les jours d'après 33, un premier rassemblement pour "ouvrir des fenêtres" en Gironde

Baptême pluvieux pour le collectif qui regroupe 27 associations et organisations (ATTAC, DAL 33, FSU, Planning familial, Tchernoblaye) et qui est la déclinaison girondine du "Plus jamais ça, construisons le jour d'après" lancé en mars.

Boîte à idées géante

Devant l'hôpital militaire Robert Picqué, les prises de parole se sont succédé sur des thèmes comme la santé, la place des femmes, l'écologie ou la question sociale. "On n'a pas la prétention d'avoir la vérité" explique Patrick Maupin de l'ONG Greenpeace. L'idée c'est de demander aux citoyens de prendre la parole, d'ouvrir des fenêtres?" Pour que la crise du coronavirus ait au moins servi à faire bouger des lignes.

Quelques messages sur les grilles de l'hôpital Robert Picqué. - DR

Le collectif se base sur un document de 34 propositions de sortie de crise rédigé au niveau national. Il a déjà une page Facebook et un site internet. Et réfléchit à organiser une première assemblée générale, sorte de boîte à idées géante sur ce qu'il serait possible de faire localement.