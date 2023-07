Les Justes sarthois honorés lors d'une cérémonie au Mans

La cérémonie du 16 juillet, date anniversaire de la Rafle du Vel d'Hiv, revêtait cette année un caractère spécial. Pour la première fois, un hommage aux Justes parmi les nations était rendu, alors qu'il y a 81 ans le gouvernement pétainiste collaborait avec l'Allemagne nazie en organisant la Rafle du Vel d'hiv'. Treize mille personnes y ont été arrêtées, parquées puis déportées.

Le témoignage d'une petite-fille de Justes

Sous les yeux des plus de 120 specateurs, la cérémonie a mis en avant le témoignage de Martine Brault, petite fille de Maurice et Juliette Brault, deux Justes parmi la nation, ces personnes qui ont, au péril de leur vie et de celle de leur famille, accueilli des enfants juifs pendant la guerre.

Ses grands-parents ont accueilli durant deux ans Joseph Spéculante, un enfant juif, au plein cœur de la guerre.

Vêtue d'une robe verte, Martine se souvient : "C'est quelque chose qu'ils ont fait naturellement. C'étaient des gens très simples, des laïques, donc ça ne m'a pas surprise, quand j'étais petite, de savoir que bon qu'ils avaient eu un enfant pendant la guerre, je n'ai pas fait tout de suite la relation."

Et puis Martine a réalisé qu'ils avaient risqué leur vie en faisant ce choix. Trop tard pour en parler avec eux. Mais elle a pu rencontrer Joseph il y a deux ans, avec toute sa famille. "Il disait : J'ai presque honte de dire que j'ai vécu deux années heureuses chez Juliette et Maurice, sans me rendre compte de ce qui se passait pour les autres enfants juifs"

Une rencontre à laquelle l'arrière-arrière-petite-fille de Maurice et Juliette a assisté, Suzanne, 12 ans :"Moi, ce qui m'a touchée, c'est que c'est qu'il faisait beaucoup de bêtises avec le papa de mamie"

Cette histoire, elle l'a dans le sang et elle en est passionnée. Elle s'intéresse beaucoup à l'histoire de la seconde guerre mondiale : "J'avais envie de comprendre pourquoi ça s'est passé et aussi parce que Mamie m'a souvent parlé de Joseph Spéculante".

La famille Brault, venue rendre hommage à leurs (arrière-arrière) grands parents. De gauche à droite : Suzanne, Elodie, Joseph (en bas) et Martine

Un hommage aux justes nécessaires

Lors de la cérémonie, Joseph Weismann, qui a survécu à la rafle du Vel' d'Hiv' en s'échappant du camp de Beaune-la-Rolande, avant de trouver refuge en Sarthe, a rappelé le comportement exemplaire de la Sarthe. Quatre-vingt-un sarthois sont Justes parmi les nations, sur 4 200 dans le monde entier, c'est l'un des départements avec le plus fort taux, rapporté à sa population.

Une cérémonie d'hommages aux Justes, d'autant plus nécessaire, au vu du contexte de guerre en Ukraine et de montée des fascismes en Europe : "Dans ce contexte, ces cérémonies rappellent que la France a très bien joué sa carte contre l'antisémitisme. Les Français ne le savent pas, mais la France peut être fière que "seulement 25 %" aient été déportés, alors qu'en Pologne, c'est 99 % sur une population de 3 millions et demi de juifs. Donc, c'est important. Il ne s'agit pas en tirer vanité, mais il s'agit d'en tirer les enseignements et la satisfaction du devoir accompli. Et il faut que les gens se manifestent lors des cérémonies, ce qui est une manière aussi de dire leur hostilité et leur opposition à cette montée des extrêmes."

Il lance donc un appel : venez à ces cérémonies d'hommages. Une façon de garder cette mémoire active, et de résister à la "bête immonde".