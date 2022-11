Les laboratoires de biologie médicale fermés pour au moins trois jours en Vaucluse

C'est une demande du gouvernement qui ne passe pas. Pour boucler le budget de la sécurité sociale 2023, le gouvernement demande aux laboratoires de biologie médicale de faire un effort de 250 millions d'euros. Invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse, David Martinez conteste ces chiffres. Selon le directeur général du groupe de laboratoires Bioaxiom "l’effort demandé par l’État n’est pas de 250 millions d’euros. Le texte prévoit au bas mot 1,276 milliard d’euros d’économies sur notre simple filière. Par ailleurs, le gouvernement veut une baisse pérenne". David Martinez affirme en revanche être "d’accord pour une contribution exceptionnelle sur la partie Covid à hauteur de 250 millions d’euros pour 2023", avant de préciser : "En revanche, nous ne sommes pas d’accord pour une baisse pérenne de notre tarification".

Des arguments qui ne sont pas audibles

Le gouvernement justifie ces économies par les bénéfices réalisés par les laboratoires pendant la pandémie. D'après François Braun, ministre de la Santé, "avec un excédent brut d'exploitation de trois milliards, les laboratoires peuvent faire un effort". L'argument n'est pas audible selon David Martinez : "Dès le premier jour, nous avons testé massivement l’ensemble des Français. En septembre 2020, nous avons alerté sur le risque et le coût du dépistage tous azimuts. On ne peut pas envoyer un jour les laboratoires au front et les sanctionner par la suite. Cette crise a suscité pour les laboratoires énormément d’investissements tant sur le plan humain que sur le plan matériel".

La grève qui débute ce lundi doit durer trois jours et pourrait être reconduite selon l'avancée des discussions.