Les Landais auront en moyenne 50 ans en 2040, selon les projections de l'Insee

Une population plus nombreuse et plus âgée dans les Landes. C'est l'un des enseignements d'une étude de L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) sur la démographie en Nouvelle-Aquitaine à l'horizon 2040, publiée ce 29 juin.

Alors que la région devrait gagner 400 000 riverains supplémentaires d'ici une vingtaine d'années, pour être la quatrième région la plus peuplée de France avec 6,4 millions d'habitants, cinq départements littoraux devraient continuer à voir leur population augmenter. Dans les Landes , 35 000 personnes supplémentaires pourraient en effet emménager d'ici 2040, ce qui porterait la population totale du département à 445 000 habitants et en ferait le cinquième le plus peuplé de Nouvelle-Aquitaine.

L'Insee se projette donc sur "des arrivées plus importantes que des départs" dans les Landes, précise Julien Lemasson, chargé de valorisations statistiques. Cette donnée "est à mettre en parallèle avec un déficit naturel, c'est-à-dire des décès plus importants que les naissances, compensé par ces nouvelles arrivées".

Les Landes, un département littoral qui attire

Cette hypothèse d'une augmentation de la population landaise en 2040 "n'est pas vraiment étonnante, puisque le territoire attire", ajoute Julien Lamasson. "Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que dans les Landes, ces migrations participeraient au vieillissement de la population : la moyenne d'âge de ceux qui arriveraient, fixée à 36,7 ans, serait plus élevée que la moyenne d'âge de ceux qui partiraient, fixée à 33,7 ans." Dans une vingtaine d'années, les Landais auront donc en moyenne "50 ans" contre environ 45 aujourd'hui. "Le département est par ailleurs déjà dans la moitié des départements de Nouvelle-Aquitaine les plus âgés", ajoute le statisticien.

"Pour les tranches d'âge 0-18 ans et 25-64 ans, les soldes migratoires sont positifs", précise Nicolas Kempf, chef des divisions études à l'Insee Nouvelle-Aquitaine. "Mais ceux qui ont entre 18 et 25 ans partent massivement dans les grands centres universitaires, comme la Gironde et la Vienne. Donc ça tire mécaniquement vers le haut l'âge moyen de la population."