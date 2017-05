Les landais champions du recyclage cette année

Les habitants de l'Est des Landes produisent de moins en moins de déchets. Depuis cinq ans, chacun a réduit sa production d'ordures de 44 kg par personne et par an en moyenne. Une baisse qui vaut aux landais de passer sous la moyenne nationale de production de déchets.

Sur France Bleu Gascogne, on connait la famille Zéro Déchet. Désormais les landais, dont les déchets sont gérés par le SICTOM du Marsan, sont passés sous la barre des 300 kilos d'ordures par an et par personne (299 kg exactement). En cinq ans dans l'Est des Landes, la production de déchets a baissé de 44 kilos par personne.

Une politique de recyclage efficace

Sur le marché de Mont-de-Marsan, un constat clair, la majorité des montois recyclent leurs déchets. Beaucoup sont même passés au compost dans leur jardin et ça grâce à une politique incitative de la part du conseil départemental.

Les deux grandes actions misent en place par le SICTOM, qui récolte et recycle les déchets des habitants de l'Est de Landes, sont la mise en place de composteurs et de caisses à déchetterie (voir photo). L'organisme landais de recyclage a distribué gratuitement 10 000 composteurs en cinq ans, ce qui fait que près d'un tiers des habitants de Saint-Pierre-du-Mont et de Mont-de-Marsan sont équipés. Cette année, le SICTOM a aussi distribué 1300 caisses à compartiments pour apporter les vieux objets électriques de la maison, les piles usagées et les vieilles ampoules à la déchetterie.