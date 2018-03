Landes, France

L'hommage de la France au Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame. Ce mercredi, en milieu de matinée, le cortège funéraire partira du Panthéon à Paris pour rejoindre les Invalides. C'est là que le chef de l'Etat Emmanuel Macron rendra un hommage national au militaire. La cérémonie sera à suivre en direct vidéo sur francebleu.fr. Dans les Landes, un hommage sera également être rendu : une minute de silence sera observée dans la cour d'honneur de la préfecture à Mont-de-Marsan et la sous-préfecture à Dax à 10 heures précises.

Se savoir soutenu par la population, c'est important - Colonel Christophe Triollet, patron de la gendarmerie dans les Landes

Dans les Landes, la population n'a pas attendu pour saluer la mémoire d'Arnaud Beltrame. Dès l'annonce de son décès samedi des citoyens ont spontanément déposé des fleurs et des mots de soutiens devant plusieurs casernes du département. Des messages de sympathie qui ont touché les gendarmes landais que commande le Colonel Christophe Triollet : "Les militaires et leurs familles, tout le monde est particulièrement touché par ce soutien. C'est au delà de ce que l'on pouvait imaginer et je remercie l'ensemble des habitants, qui ont souhaité apporter leur soutien publiquement ou de manière anonyme en déposant une rose sur la grille de leur brigade locale. Se savoir soutenu par la population, c'est important et c'est une source de motivation supplémentaire."