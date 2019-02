Les Landes, bon élève du Grand débat national

Mont-de-Marsan, France

Les chiffres sont mis à jour quotidiennement : ce 20 février 2019, 65 réunions d'initiative locale ont été ou sont programmées dans les Landes. Près de 300 communes ont également ouvert des cahiers citoyens. Le département fait figure de bon élève par rapport à sa population.

"On est sur une vraie mobilisation autour du Grand débat dans le département des Landes, affirme Cédric Garence, référent du Grand débat pour le département, parce que rapporté à la population, 65 réunions d'initiative locale, _ça nous place au même niveau que des départements beaucoup plus peuplés_, comme le Morbihan ou la Haute-Savoie".

Un stand de proximité pour toucher tout les citoyens

Ces réunions ne sont pas l'unique moyen de participer au débat pour les Landais : vous pouvez aussi contribuer via la plateforme numérique dédiée, via les cahiers citoyens en mairie ou encore en vous rendant au stand de proximité installé ce mercredi et ce jeudi, à l'intérieur de la Poste du cœur de ville, place de la Mairie, à Mont-de-Marsan.

Ces stands de proximité sont destinés à toucher un public un peu différent, celui qui n'a pas encore participé au débat. "Il faut vraiment se tourner vers les anonymes, explique Frédéric Veaux, préfet des Landes, pas les militants qui sont déjà a priori convaincus de l'utilité de ce dispositif mais vraiment d'aller chercher ceux qui n'appartiennent pas à des groupes de pression, par exemple."

#GrandDebat dans les #Landes :

Le préfet visite le stand de proximité en itinérance à #MontdeMarsan les 20 & 21 février à La Poste, pl. de la mairie.

Venez vous exprimer directement et échanger avec les animateurs qui recueilleront vos contributions !!

👉 https://t.co/5NN9WxvwOXpic.twitter.com/hXLey9zznU — Préfet des Landes (@Prefecture40) February 20, 2019

Le stand montois a été confié à deux étudiantes de Sciences-Po Bordeaux, volontaires et spécialement formées pour l'occasion. Elles orientent les personnes vers deux tablettes numériques mises à disposition pour participer au débat en ligne ou vers des fascicules, un par thème du grand débat (la transition écologique, la fiscalité, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics), qui comprennent tous quelques explications et des questions.

Début de centralisation des contributions

Des stands similaires seront installés dans toutes les préfectures d'ici à la fin du Grand débat, mi-mars. Prochaine étape pour celui-ci, après Mont-de-Marsan, les Pyrénées-Atlantiques à Pau. Les réunions d'initiative locale, elles, se poursuivent. Le 4 mars à 19 heures, par exemple, salle du Petit Bonheur, à Mont-de-Marsan.

En revanche, dernières heures pour les cahiers citoyens ouverts en mairie : ils doivent être confiées à la préfecture avant ce vendredi soir, afin d'être centralisés à Paris pour la préparation de la restitution des contributions prévue, elle, courant avril.