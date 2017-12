Le département des Landes compte, en un an, 2 757 habitants de plus, selon le dernier recensement publié ce mercredi par l'Insee. L'institut national de la statistique vient de rendre publics les chiffres de 2015, à comparer à ceux des années précédentes. Et au 1er janvier 2015, les Landes comptaient 403 234 habitants, contre 400 477 en 2014.

Avec 4.9 % de hausse de la population en 5 ans (sur la période 2010-2015), le département des Landes est le deuxième le plus dynamique de la région Nouvelle-Aquitaine (derrière la Gironde), et le 16e le plus dynamique de France métropolitaine.

De fortes augmentations sur la façade atlantique

A l'exception de Mimizan, qui perd 2 % de sa population en 5 ans, soit 142 habitants de moins, toutes les autres communes du littoral landais sont orientées à la hausse. Avec parfois des augmentations très impressionnantes. Labenne voit ainsi sa population augmenter de plus d'un quart en 5 ans (+26.8 %), le nombre d'habitants passant de 4 803 à 6 090 entre 2010 et 2015. La population bondit aussi à Moliets-et-Maa (+17.8 % de 2010 à 2015), Biscarrosse (+17.5 %) ou encore Capbreton (+10.2 %).

Mont-de-Marsan perd des habitants

Les chiffres sont plus contrastés à l'intérieur des terres. A Dax le nombre d'habitants reste relativement stable, on constate une très légère hausse de 0.08 % en 5 ans (avec 20 683 habitants en 2015 contre 20 665 en 2014). En revanche la ville de Mont-de-Marsan enregistre une baisse sensible de 1.9 % en 5 ans. La ville a perdu près de 600 habitants : les Montois ne sont plus que 30 629 en 2015 contre 31 225 en 2010.

Des baisses significatives de populations sont constatées également à Cazères-sur-l'Adour (-7.5 % de 2010 à 2015), Morcenx (-4.3 %), Saugnacq-et-Cambran (-3.5 %) ou encore Aire-sur-l'Adour (-3 %).

Les hausses de population les plus significatives dans les Landes, de 2010 à 2015 (parmi les communes de plus de 1 000 habitants) :

Saubusse : +31.7%

Bénesse-Maremne : +28.1%

Labenne : +26.8%

Laluque : +22.5%

Saint-Geours-de-Maremne : +19.7 %

Rion-des-Landes : +19.4%

Moliets-et-Maa : +17.8%

Sanguinet : +17.7%

Biscarrosse : +17.5%

Gamarde les Bains : +16.7%

Seignosse : +16.1%

Saint-Jean-de-Marsacq : +14.8%

Linxe : +12.8%

Parentis-en-Born : +11.9%

Ondres : +11.3%

Aureilhan : +10.8%

Capbreton : +10.2%

Les baisses de population les plus significatives dans les Landes, de 2010 à 2015 (parmi les communes de plus de 1 000 habitants) :

Cazères-sur-l'Adour : -7.5%

Hinx : -5.5%

Morcenx : -4.3%

Saugnacq-et-Cambran : -3.5%

Aire-sur-l'Adour : -3%

Oeyreluy : -3%

Villeneuve de Marsan : -2.5%

Mimizan : -2%

Mont-de-Marsan : -1.9%

Saubion : -1.3%

Saint-Perdon : -1.2%

Le top 10 des communes les plus peuplées des Landes selon l'Insee, au 1er janvier 2015 :