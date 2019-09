Les Landes ont perdu une voix

Département Landes

Verbe haut, gascon fier !

Un petit farfadet, un Zébulon vitupérant sans cesse, jamais à court d’histoires. Paul- Christian Narran, petit bonhomme rond et enjoué a été des premières heures de Radio Landes, mère biologique de France Bleu Gascogne, au début des années 80 et des années durant ensuite. Il est devenu journaliste après avoir été un temps chauffeur du patron du Figaro qui lui avait conseillé de se lancer dans la carrière. Revenu au pays, il est recruté pour sa gouaille, sa connaissance absolue de Gascogne et son amour pour les paysans, le rugby, la course landaise et la tauromachie. Sa maison maternelle à Castandet, quartier Rondeboeuf, où au moyen âge on organisait des courses de toros, regorge de kilos de documents taurins, de photos de troisième ligne, d’images de coursayres. Paul- Christian avait une manie : récolter les autographes des toreros qu’il rencontrait. Certains, comme Ponce en ont signé des dizaines de fois en s’en étonnant gentiment de cet acharnement. Paul -Christian avait couvert aussi le voyage du pape Jean- Paul 2 à Lourdes. Avec son culot habituel- on le jetait par la porte il rentrait par la serrure- il a défié la sécurité et a obtenu à son micro la bénédiction du pape pour les auditeurs de Radio Landes. Ses disputes homériques avec Jean- Paul St Marc, autre figure locale de Radio France Landes alors, faisait se bidonner la rédaction. Un jour ce fut un débat à presque opinels tirés sur l’origine du béret et la façon de le porter. Paul- Christian Narran était de mauvaise foi comme tout méridional qui aime le pataquès pour le plaisir de la controverse. Un homme gentil, râleur oui, fortement rouspéteur, fidèle aussi. Il était un temps, à la retraite, allé s’installer une partie de l’année sous les tropiques de la Colombie pour ne plus voir l’hiver. Mais, disait-il, les courants d’air de Boniface et les saucisses de Boyau lui manquaient au point qu’il retraversait l’Atlantique pour une semaine et pour deux matchs. Même si son rugby à lui sentait plus le vieux cuir humide que les dollars et l'embrocation que la fumée des boites de nuit. Il s'en est allé, le farfadet de Castandet, courrir le cèpe en fin de temporada, regarder de loin bouger la canopée du pignada. Boire un coup avec Boni et Nimeño et s'engueuler pour la millième fois avec Pierrot Miquel sur la route d'Eauze.