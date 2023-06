Les Landes revoient leur stratégie pour lutter contre les incendies de l'été

Il s'agit de tout faire pour ne pas revivre l'été cauchemardesque de l'an dernier. Le département et la préfecture des Landes ont présenté ce lundi 12 juin leur plan pour lutter contre les feux de forêt. Ce plan avait déjà été annoncé au niveau national par le gouvernement le 11 avril dernier, mais il se précise à présent localement.

En 2022, près de 1.400 hectares ont été détruits par des incendies dans les Landes. Un été qui aura aussi été marqué par les méga-feux de Landiras , qui ont principalement touché la Gironde, mais aussi notre département.

La préfecture des Landes a donc décidé de réunir le conseil départemental, les représentants des pompiers, de la DFCI (la défense des forêts contre les incendies dans les Landes), les maires de communes afin de faire le point sur la stratégie et sur les moyens disponibles pour lutter contre les incendies.

Des moyens supplémentaires

De nouveaux dispositifs aériens vont être en particulier déployés. Depuis le 1er juin dernier, un hélicoptère bombardier d'eau est déjà arrivé à Jonzac, au nord de Bordeaux. À partir du 1er juillet prochain, il y aura en plus cinq avions bombardiers d'eau (un Dash et quatre Air Tractor) postés à Bordeaux, à seulement quelques minutes des Landes en avion.

Par ailleurs, à partir du 1er août, un pélicandrome mobile sera installé à Mont-de-Marsan, à la base aérienne 118. Un pélicadrome est une station qui permet aux appareils de se recharger en retardant, ce produit rouge ocre largué sur les massifs en feu et permettant de ralentir l'avancée des flammes.

Enfin, les pompiers des Landes auront du nouveau matériel : 24 camions citernes feux de forêt, quatre véhicules légers, deux véhicules légers tout terrain, un véhicule poids lourd atelier mécanique et un drone, le tout pour une enveloppe de 12 millions d'euros, financée pour moitié par l'État et le conseil départemental.

"C'est une bataille de plusieurs années qui arrive à son terme", se félicite le président du département, Xavier Fortinon. "On ne peut qu'être satisfait", estime-t-il. En effet, le manque de moyens était, selon lui, en partie responsable des méga-feux de l'an dernier.

Insister sur le débroussaillement

L'accent va aussi être mis sur le débroussaillement. Tous les propriétaires landais qui habitent à moins de 200 mètres d'une forêt sont soumis à cette obligation légale. Mais pour l'instant, ils ne sont qu'un tiers à effectivement respecter cette loi. Or, le débroussaillement est essentiel pour éviter la propagation d'un incendie. On estime en effet que huit incendies sur dix se déclenchent à moins de 50 mètres des habitations.

Ainsi, l'association des maires de Landes se mobilise afin d'alerter les habitants. "Depuis le mois de février, on a déjà recensé toutes les habitations qui étaient concernées par cette situation", Hervé Bouyrie, le président de l'association et maire de Messanges. "On a cartographié ces espaces à débroussailler. On a envoyé des courriers aux propriétaires. Et derrière, on a opposé l'obligation de faire ces travaux et nous allons contrôler qu'ils sont bien faits", décrit-il. "S'ils ne sont pas faits, nous emploierons des moyens communaux privés pour les réaliser et nous refacturerons ces prestations. L'essentiel, c'est que l'on protège au maximum et la forêt, mais aussi les habitations des propriétaires concernés." D'autant que la facture peut être salée : la police municipale peut vous mettre une amende de 30 euros par mètre carré non débroussaillé.

Par ailleurs, une convention a été signée avec la chambre d'agriculture des Landes, afin de recenser les forages et les points d'eau disponibles dans les zones à risque. La préfecture est aussi en train de mettre à jour le règlement interdépartemental de protection de la forêt contre l'incendie, pour savoir ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire dans les forêts lorsqu'il y a un risque accru d'incendie.