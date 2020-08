La Société normande de protection des animaux, basée à Rouen, pousse un coup de gueule face à la multiplication des abandons de chats, de chiens, mais aussi, ces derniers temps, de petits animaux, comme les lapins, les hamsters et les cochons d'Inde. Des abandons encore plus fréquents l'été.

Après les chats et les chiens, les lapins et hamsters abandonnés pendant l’été en Seine-Maritime

Certains sont abandonnés en pleine forêt, enfermés dans des cages.

Cécile Royer-Martin, présidente de la SNPA, né décolère pas. "Certains sont abandonnés en pleine forêt, enfermés dans des cages et s’il n’y a pas de personnes qui se promènent et qui les voient, ce sont des animaux qui vont mourir à petit feu et c’est dramatique, c’est une horreur."

D’autres sont retrouvés dans des cartons, dans la rue. C’est le cas de 37 cochons d'Inde début août et ça n'arrête pas : "C'est constamment et d'une minute à l'autre", déplore-t-elle.

Cécile Royer-Martin énumère plusieurs exemples d’animaux récupérés depuis le début de l’été et notamment de quatre cochons d’Inde, abandonnés pendant le confinement par leur propriétaire. Il les avait laissés dans le jardin de sa voisine qui s’est chargée de deux d’entre eux et a confié les deux derniers à la SNPA.

Mieux se renseigner lors de l’achat

Cécile Royer-Martin espère un changement de comportement et plus d'informations, dès l'achat. "Malheureusement, beaucoup de lieux où ils sont vendus ne renseignent pas correctement. Ils ne disent pas forcément qu’un lapin doit avoir un territoire relativement important. Un lapin n'a jamais été fait pour vivre dans une cage, c'est faux."

En attendant ce changement, la SNPA continue d’accueillir, de soigner, de passer au crible les candidats à l'adoption et de suivre la deuxième vie des animaux, pour s’assurer qu’elle sera mieux que la première.