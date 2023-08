Les larmes du XV de France face à Mathias Dantin, rugbyman bagnérais devenu tétraplégique après un plaquage

Les larmes de Mathias Dantin et celles de Fabien Galthié. La vidéo a été relayée par la Fédération française de rugby cette semaine sur les réseaux sociaux. Il s'agit des images tournée lorsque Mathias Dantin a passé une journée avec le XV de France, dans les Landes, à Capbreton au camp d'entraînement. Le jeune qui faisait partie de l'équipe juniors du Stade Bagnérais est devenu tétraplégique après son accident le 14 décembre 2022 , il est mal retombé après un plaquage pendant un match scolaire UNSS. Mathias Dantin a parlé de son combat depuis plusieurs mois en prenant exemple sur ces rugbymen de l'équipe de France.

"Vous avez participé à mon évolution"

Mathias Dantin s'est exprimé une fois de plus avec beaucoup de dignité devant les joueurs du XV de France. Il les a remerciés pour la force qu'ils lui transmettent : "Je suis parti en réanimation, deux mois en réanimation et trois semaines intubé. Ça a été des moments très durs pour moi mais je me suis battu comme j'ai pu."

"Quand j'étais dans le mal, j'ai reçu la visite de certaines personnes du Stade Toulousain, se souvient Mathias Dantin. Je les remercie encore. Ce sont des joueurs qui m'ont donné de la force, autant que vous, autant que tous les messages que j'ai reçus de la famille du rugby. Vous avez participé à mon évolution, au fait que je sois là aujourd'hui et que je bouge certaines parties de mon corps."

Des mots qui ont ému le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, que l'on voit s'essuyer la joue, les yeux rougis à l'écoute du témoignage du jeune bagnérais. Mathias Dantin a remercié les joueurs et le staff : "Il faut y croire, il faut toujours se dire qu'on peut mieux faire. Vous l'avez déjà en tête mais c'est bien d'y penser. Il y a des gens qui prennent exemple sur vous comme moi je l'ai fait, et qui ont cet espoir de se battre. [...]"