PHOTOS - Les légionnaires du Vaucluse ont déblayé le port de Beyrouth

À Saint-Christol-d'Albion, la mission du 2e Régiment Etranger de Génie a marqué le vocabulaire militaire. Le Groupement Ventoux, commandé par le colonel des légionnaires, est resté un mois à Beyrouth pour déblayer les dégâts de l'explosion du 4 août.

Urgence pour déblayer 11.000 tonnes de gravats

En quelques heures début août, le colonel Antoine de la Bardonnie, chef de Corps du 2e Régiment Etranger de Génie est passé de son bureau de Saint-Christol-d'Albion (Vaucluse) au commandement d'un groupement de 400 hommes sur le port de Beyrouth.

Dès qu'il débarque dans les gravats, le colonel est saisi par l'importance de sa mission : "il y a une notion d'urgence à faire redémarrer le port poumon économique du Liban et de la sous-région. Notre objectif est de déblayer les axes du port et les hangars pour qu'ils puissent à nouveau être utilisés". 23 hectares de gravats sont déblayés en un mois.

Les légionnaires travaillent à la pelleteuse ou à la main

11 000 tonnes de métal et de gravats sont triés par les légionnaires qui travaillent à la main, à la meuleuse : "c'est tout à fait ça : ils interviennent à la pelle dans les zones difficiles d’accès. Nous avons aussi travaillé avec des pelleteuses et des bulldozer. Nous avions embarqué 160 véhicules". Les légionnaires du 2e Régiment Etranger de Génie sont spécialisés dans le génie de montagne.

Ils ont utilisé cordes et baudriers pour grimper sur des bâtiments de grande taille. Les légionnaires ont d'autres spécialités comme "l'oxydécoupage car des hangars métalliques ont été soufflés par l'explosion. Nous avons aussi travaillé en hauteur pour démonter les préaux dans huit écoles de Beyrouth, sécuriser des vitres et des façades."

Le colonel Antoine de la Bardonnie souligne que "la devise du génie, c'est parfois détruire, souvent construire et toujours servir. Il a fallu achever des destructions de bâtiment, sécuriser plutôt que construire et surtout servir pour aider la population libanaise particulièrement éprouvée dans les quartiers les plus proches du port de Beyrouth". 1.200 tonnes de matériaux de construction mais aussi d'aide alimentaire ont été remis aux libanais par les légionnaires.

Le nom Groupement Ventoux dans la sémantique militaire

L'opération Amitié au Liban marque aussi le langage militaire. Le colonel Antoine de la Bardonnie a choisi lui-même le nom du groupement. Evidemment, ce militaire qui a effectué la quasi-totalité de sa carrière à Saint Christol d'Albion, a choisi le nom Ventoux : "ce nom s'est imposé de lui même et vaildé par les supérieurs. Groupement Terre Ventoux est désormais entré dans la sémantique militaire. Chaque fois que le régiment sera projeté sous le format d'un groupement, il portera ce nom de groupement Ventoux".

Le colonel Antoine de la Bardonnie a aussi dirigé le déblaiement de deux hôpitaux et de la gare routière de Beyrouth avec 200 légionnaires de Saint-Christol-d'Albion.

Les légionnaires du 2e Régiment Etranger de Génie au Liban - 2e REG

