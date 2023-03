Les lettres Acropolis ont été déboulonnées du bâtiment

Tout un symbole, il n'y a plus les grandes lettres ACROPOLIS sur le bâtiment. Des cordistes ont été envoyés sur place pour déboulonner et dessouder, les lettres sous les yeux ébahis des habitants. Françoise est propriétaire d'un appartement situé juste en face et qu'on enlève ces lettres ne l'a pas laissé de marbre : "Je suis dépitée" dit-elle : "Cette-fois ça veut dire que c'est vraiment réel, Acropolis va disparaître".

Au total, une dizaine de personnes sont venues assister à ce moment historique, moins de 40 ans après la construction d'Acropolis. C'est donc, le début de la fin même si certains ne se résignent pas encore, un ultime recours pourrait être déposé par plusieurs citoyens, commerçants ainsi que des élus comme Phillipe Vardon, Conseiller municipal et membre de reconquête.