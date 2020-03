Les librairies indépendantes, comme Obliques à Auxerre, s'adaptent au confinement grâce au numérique

Le confinement c'est l'occasion rêvée de lire mais depuis une semaine les magasins non essentiels, dont les librairies, sont fermés. Alors les librairies indépendantes comme Obliques à Auxerre s'adaptent en proposant des livres sous format numérique.

Nous en sommes au 6 ème jour de confinement. Le temps devient long peut être pour vous , alors pourquoi ne pas prendre un livre et "bouquiner" comme on dit ? Problème, en tant que magasins non essentiels les librairies ont fermé leurs portes. Oui, mais par leurs sites. Les librairies indépendantes s'adaptent ainsi au confinement en proposant à la vente des ouvrages en version numérique.

C'est le cas de la librairie Oblique à Auxerre. Sur son site elle propose moyennant une vingtaine d'euros des livres audio " ce sont des livres lus en fait " résume son propriétaire Grégoire Courtois qui poursuit " C'est _lu par un comédien, parfois par l'auteur lui même_. Ce sont des fichiers que vous pouvez téléchargé.". C'est un livre entier qui vous est lu, il vous suffit juste vous installer confortablement et c'est parti pour plusieurs heures d'évasion.

Mais ce qui est pour l'instant le plus commandé ce sont les livres numériques, c'est à dire à lire sur votre tablettes ou une liseuse."on les vend plutôt à nos clients fidèles qui ont une liseuse et qui souhaite continuer à s'approvisionner chez nous" explique Grégoire Courtois. Mais il le reconnaît les commandes viennent de la France entière.

D'ailleurs depuis quelques jours les ventes de ces livres "2.0" sont en augmentation selon le propriétaire de la librairie Obliques à Auxerre.