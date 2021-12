C'est chaque année le même petit jeu pour les parents : où cacher les cadeaux, parfois volumineux, jusqu'au 25 décembre ? France Bleu Nord a mené l'enquête et vous livre quelques idées.

Les lieux les plus insolites pour cacher les cadeaux de Noël à ses enfants avant le Jour J

Gros ou petits, les cadeaux de Noël doivent rester bien cachés à la maison avant que le Père Noël ne les distribuent. Parce que petits et grands, plus ou moins impatients, peuvent avoir la tentation de les découvrir avant l'heure. France Bleu Nord est allé à la rencontre de quelques Nordistes qui ont bien voulu nous livrer quelques cachettes :

Le lieu haut perché

C'est sans doute le premier lieu cité : au-dessus de l'armoire, d'un placard. Parce que les enfants n'auront pas les jambes et les bras assez grands pour les trouver. Ajoutez un drap, une couverture par-dessus et le lieu est assez sécurisé et fiable.

Le lieu qui fait peur

Qui n'a pas frissonné à l'idée de descendre en plein hiver dans la cave froide et sombre ? La cave, c'est évidemment l'endroit rêvé pour stocker ses cadeaux et être sûr que personne n'ira fouiller de peur d'être débusqué par un fantôme, ce qui nous porterait la poisse à quelques heures ou quelques jours de recevoir son cadeau !

Le lieu qui n'a aucun intérêt

Le cellier, un cagibi ! Quel enfant aurait l'habitude de fréquenter un local rempli de balai ou de raclette ? "C'est pas intéressant pour eux", nous confie cette Nordiste qui nous a glissé cette excellente idée.

Le lieu trop facile à trouver

Glisser ses paquets sous le lit, c'est courir le risque qu'ils soient découverts avant l'heure. 100% de chances d'être démasqués et de voir son enfant réaliser que le Père Noël n'est pas vraiment celui qu'il croit. Ce lieu est donc à oublier : certes, c'est dans la chambre des parents mais au niveau l'enfant, quel que soit sa taille, c'est beaucoup trop risqué ! Bref, oubliez !

Le lieu osé

Sur le parking d'un magasin de jouets, on croise en panique un jeune père de famille. Lui revient du magasin, les bras chargés, et se dépêcher de cacher tout cela avant que sa femme et leur fille de 5 ans ne reviennent. Le coffre de la voiture est une cachette provisoire qui pourrait s'éterniser vu le volume du cadeau !

Le lieu qui gâche tout

C'est le point de passage du père Noël dans votre maison alors évitez d'obstruer la cheminée de cadeaux ! Vous risqueriez de compliquer la tâche du père Noël voire même de ne pas avoir de livraison de cadeaux. Pressé dans sa tournée, le vieux monsieur à la barbe blanche n'aura pas le temps de trouver une autre entrée et vous risquez de vous en mordre les doigts, vous qui pensiez avoir trouvé LE lieu où cacher vos cadeaux.