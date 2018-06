Selon le sondage Odoxa pour France Bleu publié ce mardi, les Pays-de-la-Loire sont l'avant dernière région française pour les dons en argent : 167 euros par an, en moyenne. Des dons qui vont majoritairement à la recherche médicale et à la lutte contre les maladies.

En matière de générosité, les Ligériens peuvent mieux faire ! C'est ce qui ressort du sondage Odoxa pour France Bleu publié ce mardi. Les Pays-de-la-Loire sont l'avant dernière région de France pour les dons en argent. Avec une moyenne de 167 euros par an, nous sommes juste devant la Normandie (163 euros) et très loin derrière la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en tête du classement, avec 363 euros. Plus de 24% des Ligériens avouent même ne rien donner du tout !

La recherche médicale en tête des dons en Pays-de-la-Loire devant la lutte contre la pauvreté

Au delà de ces chiffres, pas très glorieux pour notre région, où vont ces dons ? On pense immédiatement aux associations caritatives mais ce ne sont pas elles qui arrivent en tête. Non, les personnes interrogées disent donner en premier lieu à la recherche médicale et à la lutte contre les maladies (43%), devant , tout de même, la lutte contre la pauvreté dans notre région (32%).

Plus de 600.000 euros versés pour la recherche par la Ligue contre le cancer en 2017

Concrètement, l'argent récolté sert d'abord à faire avancer la recherche. En 2017, la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique a investi 637.180 euros pour permettre à des médecins et des chercheurs d'avancer dans leur travail pour améliorer la détection des cancers et l'efficacité des traitements. Ce sont à chaque fois des sujets très pointus, mais qui touchent des types de cancers très répandus : colon, sein, poumon... L'an dernier, ce sont comme ça 36 projets qui ont été soutenus dans tout le grand-ouest grâce aux fonds versés en 2015 par 15.747 donateurs. Ce sont les équipes de recherche qui font les demandes de financement et elles sont ensuite sélectionnées par la Ligue.

L'argent récolté sert également à épauler les malades et leurs proches. Par exemple en finançant une aide ménagère ou en servant de caution à un malade qui a perdu son travail. En Loire-Atlantique, les dons servent aussi à mener un nouveau type d'aide : l'accompagnement des malades après leur traitement, surtout ceux qui habitent loin des grandes villes et qui ont du mal à se déplacer pour voir un diététicien, se faire couper les cheveux ou faire une activité sportive. Les professionnels se déplacent au domicile des patients.

De meilleures conditions d'accueil pour les malades

À l'ICO, l'institut de cancérologie de l'ouest, les dons ont servi à investir dans du matériel (des machines pour étudier les cellules et l'ADN) mais aussi de faire des travaux pour améliorer l'accueil des malades et de leurs proches (un patio pour les patients, une salle pour les enfants en radiothérapie, une salle de sport ou encore l'installation du Wifi...).

Le CHU de Nantes aussi a besoin des dons. Il est financé par de l'argent public, mais les fonds versés par des particuliers servent justement pour ce qui n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.

Sondage Odoxa - Leetchi : enquête réalisée auprès d'un échantillon de Français interrogés par internet du 26 avril au 2 mai 2018. Echantillon de 3.015 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.