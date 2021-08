Les Lillois répondent présent après l'appel aux dons lancé pour les réfugiés afghans

"On nous apporte principalement des vêtements, de toutes tailles, mais aussi des chaussures, des couettes, des serviettes, on nous a même apporté des jouets pour des enfants. On voit un peu de tout!", explique Chiraz. Cette employée de la mairie s'est portée volontaire pour trier, dans le grand carré de l'hôtel de ville de Lille, les affaires apportées depuis ce lundi matin par des particuliers. L'appel, lancé par la ville, a été très bien entendu puisqu'au moins une centaine de personnes se sont présentées rien que dans la matinée pour déposer des affaires.

Marie, 73 ans, est venue de Lambersart pour déposer des couettes, des draps et des serviettes, un geste évident à ses yeux: "J'ai beaucoup d'affaires qui peuvent leur être utiles. Je suis malade de voir ce que devient l'Afghanistan, de voir ce qui arrive à ces femmes, ces enfants, qui n'ont plus rien, qui n'auront plus de racines. Donc donner quelques affaires est la moindre des choses que je puisse faire". Une générosité saluée par Martine Aubry, la maire de Lille, mobilisée dès le début du mois d'août pour faire rapatrier des Afghans dont la vie est aujourd'hui menacée dans leur pays.

Les particuliers sont venus très nombreux dès l'ouverture des portes de la mairie donner des affaires © Radio France - Odile Senellart

La ville de Lille a participé, avec le ministère de l'Intérieur et des Affaires Etrangères, à l'élaboration de plusieurs listes d'Afghans à rapatrier, des gens aujourd'hui menacés pour avoir par exemple créé des structures pour la scolarisation des petites filles. A ce jour, 53 Afghans sont arrivés à Lille, il s'agit dans la majorité de familles nombreuses. Elles sont hébergées dans des maisons individuelles qui appartiennent à la ville, quelques une sont dans un foyer. Elles ont subi des tests PCR qui se sont tous révélés négatifs mais elles doivent tout de même rester à l'isolement encore une semaine. D'autres Afghans, des artistes, devraient arriver à Lille dans les prochains jours, sans doute une vingtaine.

Quel avenir pour ces Afghans rapatriés à Lille?

"Ceux qui sont arrivés vont rester à Lille, mais ils disent tous qu'ils voudront retourner dans leur pays quand les talibans seront partis", explique Martine Aubry qui a rencontré certaines familles, à distance en raison de leur placement en quarantaine pour cause de Covid. La maire de Lille, qui s'est fortement mobilisée dès le début du mois d'août pour rapatrier des Afghans à Lille, explique qu'à l'issue de cette période de quarantaine, ces Afghans déposeront leur demande d'asile. Et un accompagnement est d'ores et déjà en train de s'organiser, explique la maire : "Ils vont prendre des cours de français. Nous travaillons avec l'Education nationale pour pouvoir intégrer les plus petits dans les maternelles et pour intégrer un groupe d'ados dans une classe allophone [pour les élèves qui ne parlent pas français]. Et puis nous avons une trentaine de grands enfants et d'adultes. Eux doivent d'abord apprendre le français et après on regardera pour chacun quel est le meilleur chemin. Ce qu'ils veulent, c'est apprendre le français et travailler".

La collecte se poursuit à la mairie de Lillle jusqu'au vendredi.