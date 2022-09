Les limougeauds au rendez-vous du Forum des Associations à Limoges

Plus de 300 associations culturelles, humanitaires et sportives sont rassemblées au Parc des Expositions de Limoges pour la rentrée. Les limougeauds peuvent profiter du week-end pour découvrir de nouvelles activités.

Magie, zumba, échecs ou escalade, le Parc des Expositions de Limoges se transforme en véritable village associatif pour le week-end de la rentrée, ce samedi 03 septembre. Souvent, les familles viennent ensemble pour découvrir de nouvelles pratiques sportives ou culturelles, les essayer et les adopter pour la saison. C'est le cas de Sandrine, elle est venue avec son fils qui veut faire du roller, "c'est important qu'il fasse du sport. Il peut se dépenser et ça le fait sortir de la maison et de la tablette". Pour financer la licence de son fils, elle utilisera le "Pass'Sport", une aide gouvernementale de 50€, créée après la crise sanitaire.

Fabrice est coach dans une association de self défense, il constate que cette aide était attendue : "Tous les parents nous demandent si nous prenons le Pass'Sport. C'est évident que ça va aider les enfants à avoir une activité physique en dehors de l'école". Mais si l'aide a été mise en place pour pousser les bénévoles à revenir dans les associations sportives, Fabrice explique que les jeunes sont rapidement revenus à l'entraînement après la crise sanitaire, "ceux qui sont partis, ce sont les adultes".

Plus de 300 associations sont présentes

Parmi les associations présentent lors du Forum, il n'y a pas que le sport, au plus grand plaisir de Christelle qui fait tester les échecs à ses deux enfants d'une dizaine d'années. Pour elle, c'est important de pouvoir expérimenter de nouvelles disciplines, "surtout qu'à cet âge, on s'intéresse à tout". Mais le monde associatif n'est pas réservé qu'aux écoliers, des retraités profitent aussi du week-end pour se trouver des activités. Colette, 79 ans, est déjà membre d'un club, "on peut y faire de la belote, du scrabble, mais moi je préfère danser". Au Parc des Expositions, Colette découvre avec joie l'association de zumba lors d'une démonstration... avec à la clé, peut-être une inscription.