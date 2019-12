Les Lingon's Boys récoltent 345 euros et 48 jouets pour les enfants malades lors du Dijon-Metz en Ligue 1

Dijon, France

Peu de temps avant le coup d'envoi du match entre Dijon et Metz, des supporteurs du DFCO : les Lingon's Boys, ont bravé la pluie. Ce samedi soir, ils ont installé leur stand de collecte comme ils le font depuis quelques années pour l'association Croq'diabète. Résultat : 345 euros et 48 jeux qui seront offerts en janvier lors d'une opération arbre de noël à l'hôpital.

Non les supporters ne sont pas intéressés que par le football !

Dans les jeux récoltés, pas que des ballons de foot, mais un peut de tout. "On est là pour les aider, pour filer un coup de main à cette association qui accompagne les enfants malades dans leur traitement au jour le jour. L'arbre de noël est un moment empli de joie," explique Victor un membre actif du groupe. Ils organisent aussi des matchs de football à Saint-Apollinaire avec les enfants et les invitent à assister à des matchs au Stade. "On essaye de les emmener et de les connecter à notre passion, rajoute Victor. Si en tant que supporters du DFCO on arrive à les lier notre cause : le foot, le club... Eh bien on aura tout gagné !"

Record presque battu

L'an dernier, trois cents euros et une cinquantaine de jouets avaient pu être collectés, record quasi battu en 2019 puisqu'ils atteignent les 345 euros et les 48 jouets exactement.

Petit regret tout de même : les dons proviennent en totalité de membres du groupe. Cette année, en raison d'un conflit entre le groupe et le club, le stand se trouvait à l'extérieur du stade, devant la tribune nord. Le groupe songe à organiser différemment cette collecte l'an prochain, afin d'attirer plus de footeux généreux.