Les Lions Clubs du Loiret collectent 13 tonnes de produits pour bébés pour les Restos du cœur

Treize tonnes de produits pour bébés, c'est la jolie collecte réalisée par les Lions Clubs du Loiret au profit des Restos du cœur. Les résultats ont été annoncés ce mercredi 15 février. "C'est un succès particulier" déclare Alain Hassler, président de zone pour les Lions Clubs loirétains. "Deux cents membres du Lions Clubs ont participé, c'est énorme. Nos partenaires hypermarchés se sont mobilisés. De plus en plus, ils ont cette conscience de jouer un rôle sociétal vis-à-vis des gens dans la précarité."

"On a eu beaucoup de flux, de donateurs, et pas forcément les plus aisés"

Pour cette collecte Bébés du cœur, les membres des Lions Clubs se sont installés dans une vingtaine de supermarchés du Loiret pour recueillir les dons des clients. "On a été très, très surpris de la générosité des gens" admet Chantal, qui a participé aux collectes à St-Jean-de-Braye et Saint-Jean-le-Blanc. Sur fond d'inflation et de baisse du pouvoir d'achat, cette collecte qui équivaut à plus de 80.000 euros, soit plus que les années précédentes, est une bonne surprise. "On a eu beaucoup de flux, de donateurs, et pas forcément les plus aisés. Des gens modestes [ont donné] des produits de petite valeur, en raison de l'inflation. On a un peu moins de couches pour grands bébés, qui sont plus chères" précise Alain Hassler.

Des petits pots pour bébés prêts à partir dans les centres de distribution © Radio France - Camille Huppenoire

S'il est difficile d'évaluer précisément le nombre de bénéficiaires, les Restos du cœur, qui ont récupéré tous les produits, estiment qu'ils pourront servir à doter quelque 6000 bébés du Loiret. Une dotation, c'est "un paquet de couches pour la semaine, des pots de différentes variétés, du lait maternel, des produits d'accompagnements comme des lingettes" explique Jean-Yves Bastard, responsable des Restos dans le Loiret. 13 tonnes, ça représente quasiment un tiers des produits pour bébés nécessaires aux distributions de l'année dans le département.