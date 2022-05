Les livreurs de repas à Laval élisent pour la première fois leurs représentants syndicaux

C'est une première en France : les livreurs de repas et les chauffeurs VTC peuvent élire leurs représentants syndicaux. Les premières élections professionnelles sont organisées depuis lundi 9 mai et durent jusqu'au 16 mai. Elles ne vont pas changer leur statut, ces livreurs seront toujours indépendants mais ces élections vont permettre de créer un dialogue social avec les plateformes comme Uber Eeats ou Deliveroo. Un dialogue attendu par ces livreurs basés à Laval.

Ils sont plusieurs livreurs à affirmer qu'ils voteront pour ces élections inédites dans le dans le secteur des plateformes numériques. © Radio France - Victor Vasseur

Bakou Diarabi attend, assis à l'ombre près de la fontaine, casque de vélo sur la tête. Il n'attend qu'une chose : la petite sonnerie sur son téléphone qui lui propose une livraison. Elle arrive enfin : "C'est une course de trois kilomètres pour 5 €, ce n'est pas beaucoup. On refuse souvent des commandes. Par exemple, 7 € pour sept kilomètres ou six kilomètres, ça ne vaut pas le coup, surtout en vélo." Quelques euros pour aller au nord de Laval et revenir, un trajet de plus de six kilomètres à vélo et ça plusieurs fois par jour. Pour lui, il faut que les livreurs touchent un peu plus pour chaque livraison.

Le client est roi

C'est justement pour cela qu'il va voter et élire un représentant syndical qui défend sa rémunération. Son ami Aboubakar, livreur depuis deux ans, est assis juste à côté de lui. C'est sa première journée de travail depuis cinq jours car son compte a été suspendu : "Si un client fait une mauvaise remarque sur la course, le compte peut être suspendu par la plateforme. Elle les appelle pour leur demander des explications sur la mauvaise appréciation mais elle n'appelle pas le livreur. C'est incommode et ton compte peut être fermer sans même pouvoir demander pourquoi. _Les plateformes ne considèrent que les clients_."

Il travaille de 9 heures à 15 heures et reprend à 18 heures jusqu'à 22 heures pour gagner une trentaine d'euros, les meilleures journées. "C'est parfois à peine 10 euros", ajoute-t-il. Pour Kaba, livreur depuis quatre ans, il faut un revenu minimum pour les coursiers : "5 euros minimum ! Même si tu n'as pas de commande, tu sais que tu as au moins quelque chose, c'est rassurant", explique ce jeune homme avant de partir pour une course à quatre kilomètres du centre-ville de Laval.