Les locataires de cet immeuble d'Amiens Nord vivent sans chauffage depuis cinq jours

Vivre sans chauffage par ces températures glaciales. C'est ce qui arrive à ces locataires d'un immeuble HLM de la rue Léo Lagrange, à Amiens Nord, depuis vendredi dernier, alors que la Somme est placée en alerte orange pour grand froid par Météo France, ce mardi 9 février. Le chauffage collectif ne fonctionne plus et les habitants ont beau alerter l'AMSOM (anciennement OPAC), le bailleur social, cela fait cinq jours que leurs appartements sont comme des glaciaires. Alors ils ont interpellé France Bleu Picardie.

Ces locataires d'un immeuble d'Amiens Nord vivent sans chauffage depuis cinq jours Copier

Deux peignoirs et un jogging pour télétravailler

Quand on entre au numéro 28 de la rue Léo Lagrange, pas de grosse dégradation sur la façade ou dans la cage d'escalier. Non, ici le problème c'est le froid. Cette locataire nous accueille bien emmitouflée dans plusieurs peignoirs de bain, "J'ai un t-shirt, deux peignoirs, des grosses chaussettes et un gros bas en pilou-pilou. Je ne peux pas mettre un jean j'ai trop froid chez moi". Selon la jeune femme, qui vit dans cette HLM depuis 2017, les pannes de chauffage sont récurrentes. Chauffage collectif qu'elle paye pourtant 70 euros par mois.

Cette nuit j'ai vomi tellement j'avais froid.

Constat partagé par une voisine, "Chaque année, j'ai pas de chauffage". Cette maman de trois enfants vit là depuis huit ans. Elle alerte à chaque fois l'AMSOM et le prestataire qui vient faire un relevé de températures, "Ils viennent avec un appareil et disent qu'il fait entre 17 et 18 degrés. Sauf qu'ils viennent quand on est en train de cuisiner, automatiquement l'appartement est chaud. Mais venez vers 18 heures". Alors en pleine vague de froid, les locataires sont désespérés, "On est perdus. Je ne savais pas que l'on pouvait avoir envie de vomir de froid. Cette nuit j'ai vomi tellement j'avais froid".

Des pannes de chauffage récurrentes selon les locataires

L'AMSOM assure que son fournisseur d'énergie est passé ce mardi et que le chauffage devrait revenir rapidement dans l'immeuble. L'office public qui l'assure : "un programme de rénovation important débutera très prochainement sur le site en question". En attendant, il invite les locataires à se tourner directement vers le prestataire pour les problèmes de chauffage.

Les quatre locataires que France Bleu Picardie a rencontrés confirment tous le calvaire qu'ils vivent en ce moment. Entre les pannes de chauffage et d'eau chaude et les fenêtres très mal isolées. Cette jeune femme est excédée.

Cette locataire est excédée Copier

Alors on chauffe avec des chauffages d’appoint. "Je paye 500 euros de plus par an pour ça", assure l'une des locataires. © Radio France - Winny Claret