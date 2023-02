Les locataires de Limoges Habitat pourront payer leur loyer chez leur buraliste

Limoges Habitat est l'un des quatre bailleurs sociaux à mettre en place Nirio . Le système de la Française des Jeux fonctionne déjà pour payer ses impôts, une amende ou tout autre facture de service public. "Tout est sécurisé" précise la directrice administrative et financière de Limoges Habitat, Mathilde Boudinet, "le buraliste va encaisser l'argent en espèces et ensuite le reversement se fera via un virement bancaire classique. Ce service existe depuis 2020 auprès de la DGFIPP".

ⓘ Publicité

En ayant préalablement télécharger l'application et scanner le QR code sur sa facture, le locataire pourra ainsi payer par carte bleue ou en espèce auprès d'un des détaillants agréés par la FDJ. Ils sont 77 en Haute-Vienne.

Croisé au pied de son immeuble en centre-ville, Steven ne se sent pas concerné. Comme 70% des locataires de Limoges Habitat, le jeune homme paie directement son loyer par Internet ou prélèvement automatique. Mais, il reconnaît que le système pourrait séduire quelques uns de ses voisins : "C'est plus avantageux pour eux. Le bureau de tabac est juste en face, donc plutôt que de se déplacer jusqu'à Limoges centre ils auront juste à aller chercher ce qu'ils veulent et en même temps payer leur loyer."

Une question de flexibilité...

Pour Limoges Habitat, qui compte un parc de 13.000 logements, l'idée est de proposer plusieurs solutions de paiement complète Mathilde Boudinet : "Nos locataires peuvent parfois avoir des budgets un peu serrés. Par exemple un intérimaire payé toutes les semaines parce qu'il change de boîte, va pouvoir se dire cette semaine je vais pouvoir payer 150 euros sur mon loyer, la semaine prochaine un peu plus. Ça permet d'étaler."

... de proximité

Autre intérêt vanté par la directrice administrative et financière de Limoges Habitat c'est la proximité d'un lieu que les locataires peuvent parfois connaître, "c'est plus facile de se rendre dans un lieu qui est peut-être un peu plus neutre et un peu plus familier, où on vient payer son loyer de façon échelonnée et où l'on n'a pas une personne tiers en face qui pourrait ne pas comprendre pourquoi le loyer est payé en plusieurs fois".

La lutte contre les impayés

Le système va peut-être aussi permettre de réduire le taux d'impayés, "de faciliter le paiement de nos loyers" espère Mathilde Boudinet, "le paiement en espèces n'existait plus depuis plusieurs années, comme dans d'autres organismes, et ça va participer forcément à réduire l'impayé, puisque c'est une nouvelle solution, une nouvelle possibilité de payer son loyer." A Limoges Habitat, le taux d'impayés est de l'ordre de 5,5% "et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on trouve de notre côté des solutions. On a un service social, on a des personnes au recouvrement qui prennent le temps de contacter nos locataires pour les aider" .

77 détaillants dans la boucle en Haute-Vienne

Des buralistes, mais aussi des Maisons de la presse pourront offrir ce nouveau service de proximité. "C'est une petite manipulation à faire sur le terminal de la Française des Jeux", explique la présidente de la Fédération des Buralistes en Haute-Vienne, Valérie Marsalaud, "c'est scanner un QR code, demander la pièce d'identité et encaisser le règlement. C'est l'affaire de 5 à 10 minutes. Donc, ce n'est pas ça qui va nous prendre le plus de temps, mais c'est un service en plus".

Les professionnels espèrent également un retour rajoute Valérie Marsalaud, "le client qui va venir payer sa facture chez nous prendra peut-être un jeu, de la confiserie, de la presse, ça amène toujours quelque chose en plus". Tout en restant vigilant, comme pour n'importe quel client, à la consommation éventuelle d'alcool, aux achats démesurés de jeux à gratter ou à la vente de tabac aux mineurs.