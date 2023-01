Les locataires des HLM de la métropole Aix-Marseille incités à ne pas payer la hausse des charges de chauffage

Ils refusent de payer la hausse "injustifiée" des charges de chauffage. Une semaine après la mobilisation cité Frais-Vallon dans le 13e arrondissement de Marseille, la fronde des locataires d'Habitat Marseille Provence s'organise. Le bailleur social de la métropole Aix-Marseille-Provence, gère plus de 14.000 logements HLM. Depuis le 1er janvier, les charges de chauffage ont pris "200%. Fois trois au moins", expliquent les associations mobilisées ce vendredi auprès des habitants en détresse. Les locataires souvent modestes ne suivent plus.

Payer le loyer, mais pas la hausse des charges

Alors l'association de défense des locataires leur demande de ne pas payer la hausse des charges de chauffage réclamée par HMP. "Nous sommes dans notre droit. C'est tout à fait légal", tente de rassurer les associations, face à des locataires inquiets des conséquences de leurs actes, comme Stéphanie, 39 ans. Cette mère isolée vit avec ses deux enfants cité Sainte-Geneviève dans le 10e arrondissement. "Oui ça pose des questions ! On se dit, 'est-ce qu'ils ne vont pas se servir de ça pour nous mettre dehors. Est-ce qu'on risque des contentieux'. Je suis prête à ne pas payer le surplus de charges, mais si après en fin d'année, on me demande 2.000 euros, je fais comment ?"

D'autres locataires, plus rares dans l'assistance, assument, à l'image de Magali, en invalidité après une longue maladie. Elle habite avec sa fille un T3 loué à HMP, résidence Sainte-Geneviève. "Je suis dans mes droits. J'ai la loi avec nous. Ils ont fauté. Et puis cet espèce de mépris. Donc oui, je prendrai le risque. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils me fasse ?", se demande la locataire très en colère.

Tous les bailleurs sociaux bientôt concernés, selon les associations de locataires

L'association de défense des locataires réclament à Martine Vassal, présidente de la Métropole, un rendez-vous en urgence. En attendant, une "mobilisation d'ampleur" se prépare devant la préfecture des Bouches-du-Rhône pour alerter l'État sur "la bombe atomique" des logements sociaux. "Ce n'est que le début, prévient Hervé Curtillet d'Indecosa CGT 13, au soutien des habitants. Tous les bailleurs sociaux vont être rackettés, il n'y a pas d'autres mots, par les fournisseurs d'énergie. Ils vont mettre le prix au taux qu'ils veulent. Et celui qui paie à la fin, c'est le locataire. Le problème, c'est que la fin du mois, c'est le 10 pour eux !"

HMP répond aux locataires

Le président d'HMP, joint par France Bleu Provence, "partage la détresse des locataires. Je suis de leur côté. Mais HMP n'est pas le problème. On est impuissant ! Notre facture énergétique devrait passer cette année de 5 à 20 millions d'euros. Et ce n'est qu'une estimation", explique Patrick Papallardo. Il rappelle "les obligations légales des bailleurs d'assurer un équilibre des comptes. Nous ne sommes pas là pour faire des bénéfices, mais nous ne pouvons pas faire n'importe quoi", en réponse aux attaques, injustes selon lui, sur la gestion d'HMP.

Devant cette situation inédite et inouïe, le président du plus grand bailleur social de la métropole Aix-Marseille "en appelle à l'État. Il y a urgence". Il se dit prêt, s'il le faut, "à manifester avec les locataires devant la préfecture".