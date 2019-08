Les locataires des jardins familiaux de Montpellier dénoncent des dégradations récurrentes

Depuis plusieurs années, les jardins familiaux Grand Grès sont la cible de dégradation et de vols. Ce weekend quatre parcelles ont brûlé après un incendie, dont l'origine est inconnue. Les locataires n'en peuvent plus.

Montpellier, France

"Là il y avait les tomates, là de la menthe, prêtes à être cueillie", se lamente Mustafa en montrant ce qui n'est plus que des cendres. Dans la nuit de dimanche, sa parcelle du jardin familial Grand Grès, près du domaine de Grammont à Montpellier, a entièrement brûlé. "Maintenant il n'y a plus rien...que de la fumée...tout est calciné".

Des vols réguliers

Au total, quatre parcelles ont été détruites sur les soixante-seize du jardin. Pour les locataires, c'est la dégradation de trop. Depuis plusieurs années, ils constatent régulièrement des vols et des dégradations dans leur jardin, coincé entre une autoroute, une carrière et des champs qui accueillent régulièrement campements et festivals.

"La mairie nous avait installé deux tables scellées dans le sol, au bout d'un mois, l'une des tables a disparue, sciée à la base", se rappelle en soufflant Monique, locataire d'une parcelle. Entre jardiniers, on s'échange les histoires de vol de matériel, de serrures forcées, et de cultures pillées. A tel point que plusieurs, dont Mustafa, ont installé des barbelés autour de leur parcelle.

Yolande, l'une des locataires, aurait voulu ne pas en arriver là. "C'est impensable dans des jardins familiaux d'avoir des barbelés comme ça partout..et de ne pas être en sécurité malgré ces barbelés". L'an dernier, ses récoltes avaient été volées avant qu'elle puisse les cueillir.

Sécuriser les lieux

Épuisée par les vols, Monique a carrément décidé de rendre sa parcelle, touchée aussi par les flammes, sans attendre. "Déjà l'année dernière j'avais été un peu dégoûtée d'avoir tout volé donc je m'étais posée la question? J'avais eu beaucoup de mal à reprendre. Je me suis remotivée cette année et j'ai repris mais avec ce qu'il se passe là....c'est définitif. J'ai même plus envie."

Depuis plusieurs mois, ils demandent à la mairie des mesures de sécurisation : caméras de surveillance ou enclos de protection. Henri de Verbizier, adjoint en charge du dossier, précise qu'il n'avait pas entendu parler de ces vols systématiques. "Ces jardins familiaux, c'est un lien multigénérationel, c'est un lien social. Ça me choque qu'on détruise le travail de ces personnes". L'élu promet une surveillance accrue autour des parcelles. Il doit rencontrer les locataires dans les prochains jours pour trouver des solutions avec eux.