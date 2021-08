Les locations bretonnes dans le top 10 des locations Airbnb qui rapportent le plus

Le site Airbnb publie ce lundi 9 août ces premières tendances pour la mi-saison. Entre le mois d'avril et le mois de juillet, les nouveaux hôtes installés dans le Finistère et le Morbihan font partie des hôtes qui ont le plus gagné d'argent grâce à la location de leur logement.