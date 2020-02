Les villes azuréennes durcissent le ton contre les logements meublés de tourisme

À quelques mois du début de la période estivale, les villes azuréennes mettent en place des réglementations plus sévères pour lutter contre la multiplication des logements meublés de tourisme comme les Airbnb.

Alpes-Maritimes, France

Face à l’expansion des locations touristiques (type Airbnb), des villes azuréennes mettent en place des réglementations plus strictes. La mairie de Cannes vient de bloquer pour la première fois une opération massive dans l'hyper-centre visant à transformer quatre immeubles en location de meublés de tourisme. Une vingtaine de logements allaient être vidés de leurs habitants par une société immobilière.

Pour lutter contre la prolifération des pratiques qui vident des immeubles entiers de leurs habitants à Cannes, le plan local d'urbanisme sera modifié, au moins dans les quartiers en tension. "Nous avons pris cette décision car il y a un vrai risque de voir la ville se vider de ses habitants", explique Eric Boré, le directeur de cabinet à Cannes.

Des nuisances pour les habitants

A Nice, le développement de ces meublés de tourisme et locations de type Airbnb, accentue aussi la crise du logement et génère une concurrence déloyale vis à vis des hôteliers. Certains résidents sont également gênés par les nuisances occasionnées par ces logements. "C'est essentiellement du bruit puisque ce sont de gens qui sont en vacances et qui ont une vie nocturne. Ça se répète plusieurs fois par semaines", affirme George qui réside dans le centre de Nice.

Jusqu'à 50 000 euros d'amende

La ville de Nice durcit donc le ton. Une brigade de protection des logements vient d'être créée, des agents municipaux contrôlent les propriétaires, peuvent dresser des PV jusqu'à 50 000 euros. Comme Paris désormais, la métropole de Nice n'accorde qu'une seule autorisation par foyer pour louer en meublée touristique (lorsqu'on loue plus de 120 jours par an, il faut compenser en achetant un autre logement de surface équivalente). L'objectif est de limiter la hausse des prix de l'immobilier et d' endiguer la crise du logement.