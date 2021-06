Les lotos sont bientôt de retour dans les Landes

Une bonne nouvelle pour les accros au loto, et on sait qu'ils sont nombreux dans les Landes : les lotos reviennent en juillet, après 8 mois d'absence. A partir du mois de juillet, il n'y aura plus de couvre-feu ni de jauge même s'il faudra toujours respecter les distances sociales. Les conditions seront donc réunies pour retrouver l'une des activités favorites des Landais. Dans les villages, les associations commencent donc à préparer la reprise. "On sent bien que ça démange. On a beaucoup de personnes qui nous appellent pour nous demander quand ça reprend." confie Serge Darbo, le président de l'Elan Souémontain Montgaillardais Sarraziétois (ESMS). Mais en juin, les conditions ne sont toujours pas réunies pour organiser des lotos. Ils débutent généralement à 20h30, un horaire qui n'est pas compatible avec le couvre-feu à 21h puis 23h à partir du 9 juin. Par ailleurs, la jauge à 50 % en intérieur, qui entrera en vigueur à partir du 9 juin, divise par deux le nombre de joueurs.

Le premier loto de l'année à Eyre-Moncube sera organisé le 6 juillet

L'ESML attendra donc le mois de septembre pour organiser son premier loto de 2021 car en juillet, c'est traditionnellement le tour d'Eyres-Moncube. On peut donc l'annoncer, il y aura bien des lotos tous les mardis de juillet à Eyres-Moncube, sous contraintes sanitaires, évidemment. "On a déjà envisagé certains postes en extérieur, sous chapiteaux que ce soit au niveau du choix des cartons, du paiement des cartons, de la buvette. Ensuite, dans la salle, on tiendra compte de la distanciation. On créera des sens de circulation dans la salle pour éviter que les personnes ne se croisent. On désinfectera les tables, les chaises et le matériel entre chaque loto" explique Pascal Lamothe, le président de l'Entente Eyres-Fargues-Coudures Basket qui organise ces lotos. Le loto d'Eyres-Moncube se déroulera le mardi 6 juillet à 20h30 à la salle Dominique lafargue. Le nombre de joueurs sera limité à 300 personnes.

Un financement indispensable pour les clubs de sport amateur

Le club de basket d'Amou Bonnegarde Nassiet est aussi en train de réfléchir très sérieusement à reprendre les lotos du dimanche après-midi. Le club aurait souhaité une reprise dès le mois de juin mais il attend le feu vert de la mairie à qui appartient la salle des fêtes. Les lotos pourraient donc reprendre également en juillet à Amou. "Il nous tarde de reprendre les lotos pour les gens qui aiment ça, pour les bénévoles qui aiment bien se retrouver pour organiser les lotos mais surtout, aussi, pour la bonne santé financière de notre club. C'est en effet avec les bénéfices du loto qu'on fait fonctionner notre club de basket" confie Jean-Pierre Lamagnère, le président du club de basket Amou Bonnegarde Nassiet.