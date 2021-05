Les lumières bleues "les plus dangereuses" seront interdites dans les jouets pour enfants

La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a annoncé ce vendredi que les lumières bleues "les plus dangereuses" seront interdites dans les jouets pour enfants de moins de dix ans. Ce type de lumière peut accentuer la myopie et perturber le sommeil des plus jeunes.