Les Lusitanos d'Allonnes offrent une fresque typique du Portugal à la ville

C'est une œuvre d'art de belle taille qui attire l'œil : le mur de l'espace culturel Yvon Luby, du nom de l'ancien maire d'Allonnes décédé en 2017, est désormais orné d'une grande fresque en "azulejo", carreaux de faïence décorés. L'association Les Lusitanos d'Allonnes, qui a pour but de faire connaître les traditions portugaises, a voulu célébrer ses 40 ans d'existence en offrant à la municipalité cette jolie réalisation signée d'un atelier portugais plus que centenaire et visible depuis quelques jours sur la façade de l'espace culturel qui est aussi le siège de l'association. "C'est une tradition d'habillage des maisons du Portugal, qui date du 19ème siècle et d'avant" explique Fernando Vilela, qui préside l'association depuis sa fondation en 1981.

Une inauguration musicale et festive

L'inauguration de la fresque s'est faite ce samedi 31 juillet, autour d'invités de marque, de concerts, d'une sardinade et bien sûr d'un verre de porto, toujours avec modération... et non sans une certaine nostalgie pour Fernando Vilela. "Cette fresque raconte toute l'histoire d'un peuple portugais mais l'idée, c'est surtout de donner, d'offrir à la municipalité une œuvre d'art pour la remercier de tout l'appui que nous avons eu depuis la création de l'association." Forte aujourd'hui de près de 500 adhérents de différentes nationalités, l'association organise de nombreux rendez-vous, culturels, gastronomiques et musicaux.

Un symbole de la richesse multiculturelle de notre ville - Mostafa Nafaa, adjoint au maire

Pour l'adjoint au maire d'Allonnes Mostafa Nafaa, cette fresque, c'est un hommage au Portugal d'autrefois, avec une représentation de la pêche et de la culture des champs mais c'est aussi, un peu, un hommage à l'histoire de la commune. "Au début, Allonnes, c'est un petit village sarthois qui par le développement économique des années 60-70, voit arriver des paysans sarthois, des gens du Portugal, d'Afrique du Nord" raconte Mostafa Nafaa. "Que cette fresque-là soit sur Allonnes, dans un lieu très symbolique pour tous les habitants, c'est tout un symbole de la richesse multiculturelle de notre ville. C'est l'histoire de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents et la nôtre aujourd'hui."