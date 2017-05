Les lycéens appelés à porter une jupe vendredi pour promouvoir l'égalité hommes-femmes

Plusieurs syndicats lycéens appellent les lycéens et les lycéennes à porter une jupe ce vendredi 19 mai, pour lutter contre le sexisme et promouvoir l'égalité entre hommes et femmes. C'est la première fois que la Journée de la jupe est organisée au niveau national.

Les syndicats lycéens SGL, UNL, UNL-SD et FIDL appellent les élèves, filles comme garçons, à porter une jupe vendredi pour lutter contre le sexisme et les inégalités hommes-femmes.

Dénoncer les inégalités à l'école, dans le travail ou à la maison

Cette Journée de la jupe vise à dénoncer les inégalités salariales, d'accès aux postes de direction ou de partage des tâches domestiques, mais aussi des phénomènes comme le harcèlement de rue, les inégalités d'orientation entre les filles et les garçons à niveau égal, a expliqué à l'AFP Coline Mayaudon, déléguée à la communication au Syndicat Général des Lycéens (SGL).

Et pourquoi pas tout.e.s en Jupe le 19 Mai ? #journéedelajupe2017 pic.twitter.com/yqYN5GzpHv — SGL National (@SGL_National) May 12, 2017

Une première au niveau national

Cette année, c'est la première fois que la Journée de la jupe est organisée au niveau national, par quatre organisations lycéennes qui ont mis de côté leurs rivalités pour ce combat contre le sexisme, a précisé Coline Mayaudon. Les organisateurs ont aussi prévu d'envoyer des stickers aux lycées qui en feront la demande, pour que les jeunes qui n'ont pas la possibilité de se mettre en jupe, voire les personnels de l'Education nationale, puissent quand même afficher leur soutien à l'opération. "Il y a des filles qui ont peur de porter des jupes dans certains lycées, des lycées qui interdisent le port de la jupe, la pression des parents", souligne-t-elle.

Une première Journée de la jupe sous tension en 2014 à Nantes

En 2014, une opération du même type avait été organisée à Nantes à l'initiative d'élèves, soutenue par le rectorat. En pleine contestation du mariage homosexuel, cette journée "ce que soulève la jupe" avait créé la polémique, critiquée par des élus de droite et des membres de la Manif pour tous, laquelle avait demandé sans succès l'annulation de l'opération.