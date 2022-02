Les lycéens de Georges Frêche partent à la chasse aux déchets

Mercredi 16 février, les élèves du lycée hôtelier Georges Frêche à Montpellier se sont lancé un défi ! Ramasser le plus de déchets possible autour de l'établissement. Un après-midi qui leur a permis de récolter des objets inattendus...

Au lycée des Métiers de la gastronomie, de l'hôtellerie et des tourismes Georges Frêche, les étudiants sont engagés pour l'environnement. Mercredi 16 février a eu lieu la troisième édition de la "cleanwalk" organisée par le Club dédié au développement durable L'Econome. Une trentaine d'élèves bénévoles, de la seconde au BTS, ont nettoyé les alentours de leur établissement. Ils n'ont pas récolté que des emballages plastique.

"J'ai trouvé un pot d'échappement !" s'exclame Maé, élève de Terminale. Parmi les nombreux mégots et les canettes de soda, les surprises sont variées. Lilou ramasse une bouteille de gaz et des débris d'assiette tandis que Florian déniche un câble. La quantité de déchets récoltée ne surprend qu'à moitié ces jeunes.

" Le pire c'est qu'on le sait. Ce sont les lycéens qui viennent s'asseoir ici et qui n'utilisent pas les poubelles. On reconnait les canettes et les emballages de la cafet'", se désespère Lilou.

Les lycéens bénévoles espèrent donc que cette opération aidera à sensibiliser, à la fois ceux qui y participent, mais aussi leurs camarades. "En fin de journée, on fera les comptes de tout ce qui a été ramassé. On aimerait en faire un exposé photo pour montrer que les gens jettent tout et n'importe quoi, et en quelle quantité ils le font" explique Maé.

Patricia Pradel, professeur documentaliste au lycée Georges Frêche et co-animatrice du club dédié au développement durable, explique comment les déchets seront valorisés. " Tout ce qui peut être recyclé le sera. Les élèves ont récolté de l'argent et contacté une entreprise sur Bordeaux qui revalorise les mégots de cigarette".

Les objets encombrants ont été amenés à la déchetterie - Lycée Georges Frêche

Bilan de l'après-midi de travail : plus de cinquante sacs poubelle de déchets, treize bouteilles emplies de mégots et des trésors qui ont été amenés à la déchetterie. Les jeunes du club souhaitent dés à présent organiser une "cleanwalk" avant chaque période de vacances.