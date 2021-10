Les lycéens normands délibèrent pour lancer le Prix Bayeux des correspondants de guerre

Le Prix Bayeux des correspondants de guerre a commencé ce lundi 4 octobre avec le visionnage des reportages en compétition par les lycéens normands, qui ont voté pour celui qui les a le plus marqué.

Le Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre, 28e édition, c'est parti ! L'événement consacré au journalisme sur terrain de conflits a commencé ce lundi 4 octobre avec un premier gros temps fort : le prix des lycéens. Partout en Normandie, plus de 2500 élèves ont visionné les dix reportages en compétition, catégorie TV, et voté pour l'un d'eux.

Un sujet tourné au Yémen, sur les enfants pris pour cible par des tireurs d'élite, a marqué les esprits à la Halle aux grains de Bayeux, où avait lieu une des projections. Alissa, 16 ans, confie :

On ne s'attendait pas à certaines choses, comme les tirs sur les enfants. Je ne savais pas que ça se passait. C'était choquant

Des faits parfois discrets dans l'ombre de l'actualité des "grands conflits", qui sont une découverte pour beaucoup. "Tout cela nous fait relativiser. On se plaint mais la vie peut être beaucoup plus dure ailleurs", glisse Martin.

Mais pour Frédéric Harymbat, professeur au lycée Chartier à Bayeux, le visionnage des reportages n'est qu'une étape pour comprendre le fond de ces actualités : "J'espère qu'ils auront envie d'approfondir, de creuser le sujet. Il faut compléter avec l'écrit, et la radio. L'image donne le choc et l'émotion. Et il faut être armé de culture générale. J'espère que le Prix Bayeux le stimulera."

Un lycéen vote pour un reportage TV en lice au Prix Bayeux. © Radio France - Esteban Pinel

D'ici là des nombreux reportages, sur tous supports, des expositions et autres conférences animeront la semaine à Bayeux. Le palmarès sera dévoilé samedi 9 octobre.