Les lycéens se mobilisent dans le Finistère à Landerneau et Quimper

Finistère, France

Les lycéens sont toujours mobilisés ce matin à Quimper, en marge du mouvement des gilets jaunes, avec quelques feux de poubelle devant le lycée Yves Thépot. Les pompiers sont sur place pour éviter que ça ne dégénère. Entre 70 et 100 lycéens sont également mobilisés à Landerneau depuis ce matin.

Feu de poubelle devant Yves Thépot © Radio France - France Bleu Breizh Izel

Des lycées bloqués un peu partout

Certains des lycéens landernéens portent des gilets jaunes. Ils ont ralenti la circulation des automobilistes dans le centre-ville. Au total, 165 établissements sont perturbés ce matin, dont 43 bloqués totalement.

Contexte inflammable

Les images des interpellations choquantes à Mantes-la-Jolie et les mots d'ordre de ces derniers jours (réforme du Bac et Parcoursup) expliquent en partie cette forte mobilisation, en plus du contexte des Gilets Jaunes.