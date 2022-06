Les magasins de bricolage sont dévalisés après les forts orages de grêle en Gironde

Les enseignes de bricolage du département ont été dévalisé par les particuliers après que les orages de grêle aient abîmé ou détruit leur toiture. Les tuiles particulièrement s’arrachent, alors même que plusieurs magasins font face à une pénurie depuis un an.

Les magasins de bricolage sont dévalisés depuis plus d’une semaine. Tuiles, bois, bâches ; les particuliers cherchent à réparer leur toiture. Mais les matériaux sont rares.

Nicolas habite Blanquefort. Il cherche des tuiles pour le toit de son cabanon qui a reçu une quinzaine d'impacts. Mais le rayon est vide au Leroy Merlin de Merignac. Une pénurie qui date depuis plus d'un an, mais les vendeurs ont du mal à l’expliquer aux clients.

Mael Gomez est vendeur : « on a des clients qui viennent tous les jours pour des tuiles malheureusment ont ne peut pas répondre à leur demande… on leur conseille d’aller ailleurs. » Mais le resultat n'y est pas meilleur explique Lucien, un retraité d’Eysines qui revient bredouille de Point P. « Après ils ont regardé leurs stocks nationaux, ils en ont peut-être près d’Angoulême… » Lucien se tâte à s’y rendre car il aimerait bien faire un peu de stock, les tuiles de son toit sont un peu particulières et difficile à trouver.

En attendant il a mis une petite bâche sur son toit « c’est pas terrible mais on relativise : à Eysines les dégats ont été beaucoup moins importants qu'au Taillan ou à Saint Médard. »