Les magasins de sports de montagne dévalisés de peaux de phoque et skis de randonnée

A Thônes, dans le massif des Aravis, l'un des plus gros loueurs de skis de randonnée de Haute-Savoie, le magasin Versant Nord croule sous les demandes de réservations pour les vacances. Du fait de la fermeture des remontées mécaniques à Noël, les locations saison et ventes explosent également.

Depuis 10 jours, et l'annonce le soir du 24 novembre par Emmanuel Macron que les remontées mécaniques resteraient fermées jusqu'au 10 janvier, et donc pour les vacances de Noël, les magasins de sports sont pris d'assaut. Avec un produit particulièrement ciblé : le ski de randonnée. Cette discipline qui permet de s'adonner aux joies de la glisse, sans tire-fesses ou télécabines, en rejoignant les sommets, droit dans la pente, des peaux de phoque (synthétiques) fixées sous les skis.

80 coups de téléphone en trois jours

A Thônes, au pied du massif des Aravis, des stations de La Clusaz, du Grand-Bornand, et de Manigod, Christophe MORAND tient le magasin Versant Nord, spécialisé en ski de rando, l'un des plus gros loueurs de Haute-Savoie, avec un parc de 70 paires .

Chez Versant Nord, pas de réservation de skis de rando. Les premiers arrivés seront les premiers servis. © Radio France - Marie AMELINE

Dès le soir de l'allocution présidentielle, le téléphone a crépité : "Les trois jours qui ont suivi l'allocution présidentielle, j'ai reçu entre 70 et 80 appels pour des demandes de réservations et d'information sur le ski de randonnée".

"Les gens ont appelé de partout pour réserver pour les vacances de Noël"-Christophe MORAND, co-associé et gérant du magasin Versant Nord à Thônes en Haute-Savoie Copier

L'engouement pour le ski de randonnée n'est pas juste conjoncturel, et lié aux conséquences de la pandémie de Coronavirus. Depuis une quinzaine d'années, le nombre d'adeptes croît régulièrement, grâce d'une part à l'évolution du matériel, avec des skis plus légers et maniables, rendant la montée moins pénible, et la descente plus ludique, d'autre part, par une aspiration des randonneurs d'une pratique, à la fois douce et très sportive au plus près de la nature.

"Ecoutez le reportage de Marie AMELINE sur l'effet ski de randonnée, du confinement et de la fermeture des remontées mécaniques Copier

Attention le ski de randonnée exige technique et connaissance de la montagne

La hausse escomptée du nombre de randonneurs disséminés sur les pentes ce début d'hiver n'est pas sans inquiéter les plus avertis et les professionnels du secours. Le ski de randonnée est une discipline technique où le pratiquant s'aventure hors des domaines skiables sécurisés. Sa pratique exige donc expérience, et connaissance de la montagne. Sortir avec un guide est recommandé .