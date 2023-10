Les magasins discount ont su attirer une nouvelle clientèle

« C’est vrai qu’on se cachait un petit peu à l’époque. Maintenant on assume totalement. » Devant le Lidl de Belfort, dans lequel il fait ses courses presque chaque semaine, Samuel s’amuse du changement d’image renvoyée par les magasins discount. Longtemps cataloguées comme réservées aux personnes souffrant de précarité, désormais ces enseignes à coût réduit ont la côte. Il y a cinq ans, 69 % des foyers français ont fait leurs courses dans un magasin discount au moins une fois dans l’année. L’an dernier, les chiffres ont atteint 74,6 %, selon une étude Nielsen.

Parmi les raisons évidentes pouvant expliquer cette augmentation, on retrouve évidemment l'inflation . Avec un panier moyen dont le prix a fortement augmenté depuis plus d’un an, de nombreux Français sont contraints de se rabattre sur les enseignes moins onéreuses. Mais l’explication se trouve aussi tout simplement dans le fait que le discount est devenu « sexy » d’après Samuel. « Avant c’était un peu froid, il y avait des palettes par terre , poursuit-il. Ils ont fait de gros efforts sur la présentation. »

Des produits de meilleure qualité, et une clientèle au profil varié

Outre l’aspect visuel des magasins, la qualité des produits a aussi beaucoup évolué, à en croire tous les clients interrogés. Il y a désormais beaucoup plus de choix, de la marque , et de bons produits. C’est ce qui attire Roxanne, une restauratrice venue faire ses courses : « C’est la même matière première ici que chez tous les autres concurrents et puis c’est tout aussi bon. Et puis au niveau des prix on s’y retrouve. C’est pour ça qu’on vient » .

Le Leader Price de Belfort a une clientèle plus nombreuse, aux profils plus variés, depuis cinq ans./Corentin Debuire © Radio France - Corentin Debuire

Au Leader Price de Belfort, autre enseigne discount, le gérant, Dominique Cailloz, a senti, lui aussi, un réel changement parmi sa clientèle, ces cinq dernière années. « Avant il y avait cette idée que ce type de magasin était pour les personnes pauvres » , rappelle-t-il. Sauf que selon lui, aujourd’hui, on retrouve également des personnes à revenu et statut social élevés . « Quand le client lambda voit son médecin ou un avocat faire ses courses dans une enseigne discount, il se dit que finalement, lui aussi peut le faire sans honte. » Dans son magasin, il y a aujourd’hui, en moyenne, une centaine de clients en plus chaque jour, qu’il y a cinq ans.