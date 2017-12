Dans le Loiret, les Magdunois se mobilisent pour le Téléthon

Le Téléthon c'est bien évidemment un immense événement télévisé, mais ce sont aussi des événements organisés partout en France, comme ce week-end à Meung-sur-Loire dans le Loiret.

Si vous avez allumé votre télévision ce week-end, impossible de manquer le Téléthon ! Un événement de 30 heures diffusé tous les ans sur les chaines du groupe France Télévision au profit de la recherche pour les maladies rares. Une mobilisation dont Radio France (le groupe auquel appartient France Bleu) est d'ailleurs partenaire.

Mais le Téléthon ce n'est pas qu'à la télévision, ce sont aussi des événements organisés localement, comme à Meung-sur-Loire dans le Loiret. Et pour cette onzième édition consécutive, les organisateurs avaient choisi le thème «Amusez-vous pour le Téléthon»

Des bénévoles de tous âges

S'amuser en participant à quelques-uns des nombreux ateliers sportifs proposés : danse, basket, tir ou encore hockey. Mais s'amuser aussi en étant généreux et en donnant de son temps. Alice est la plus jeune des bénévoles, à seulement 14 ans elle a décidé de passer tout son samedi pour les autres en animant un atelier de petits bricolages pour les enfants : «Pour soutenir tous les gens atteints de maladies, et pour soutenir les gens qui luttent contre ces maladies. Pour défendre ce beau projet qu'est le Téléthon. C'est quelque chose de naturel pour moi, je ne me suis même pas posée la question de participer ou non. »

C'est une cause importante à défendre

Le Téléthon de Meung-sur-Loire, c'est aussi l'occasion de se faire plaisir tout en défendant une bonne cause ! L'association Familles Rurales vendait des objets artisanaux fabriqués par les bénévoles. Marie Bruneau, la présidente : «On a des boules de Noël, des cartes 3D, des porte-monnaies, des sacs... On pense que c'est une cause importante à défendre et nos adhérents ont à cœur de participer à l'action du Téléthon. Ils ont tout de suite été emballés !» Le fruit de la vente est intégralement reversée à l'AFM Téléthon.

Pendant les 30 heures de direct à la télévision, de nombreuses célébrités prennent part au show : Zazie, Renan Luce, Christophe Willem, Louane... à Meung-sur-Loire, pas de star en vue ! Mais ça ne dérange pas Franck Manceau le coordinateur du Téléthon magdunois : «Ici, le stars se sont les bénévoles parce qu'ils ont travaillé pour arriver à quelque chose ! Un chanteur ou une chanteuse va utiliser sa voix pour sortir une chanteuse. Nous, on ne chante pas mais on fait en sorte que nos stands soient agréables pour attirer un maximum de personnes.»

L'année dernière, rien qu'à Meung-sur-Loire plus de 10 000 euros avaient été récoltés.