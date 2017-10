Les magiciens font leur show ce week-end à Saint-Malo

Tout le week-end, des magiciens venus du monde entier viennent découvrir de nouveaux tours et s'approvisionner pour leur spectacle au congrès français de l'Illusion. C'est la 51 ème édition cette année. Une occasion aussi de partager leurs secrets entre eux et de récolter quelques précieux conseils

C'est un congrès qui fait rêver. À Saint-Malo, au palais du Grand Large, à côté d'Intra-muros, imaginez, à chaque pas que vous faites devant les stands, vous avez envie de tout acheter tellement c'est impressionnant. Une table qui vole, des cartes qui disparaissent, des cordes qui se coupent toutes seules... Bref, vous avez l'embarras du choix. "Il va falloir que je modère, sourit Arnaud, un magicien parisien amateur. Il y a énormément de choix et je n'ai pas un porte-monnaie magique", ironise-t-il. Il s'est lancé il y a 4 ans dans la magie et se limite seulement au petits tours de cartes entre amis.

Des stands où on trouve de tout

De nombreux magiciens ont pu découvrir de nouveaux tours dans les 54 stands du congrès © Radio France - Alexandre Frémont

Devant un autre stand, on trouve un magicien plus expérimenté, Toni Shan, un indien de 40 ans. Lui ça fait 15 ans qu'il déambule dans les congrès magique et se fournit ici. "Je suis à la recherche de nouveaux tours. Les gens ici créent des nouvelles choses et moi je leur achète", dit-il en craquant sur un tour de disparition de cartes. Étonnement, son billet de 20 euros disparaît, lui-aussi, en même temps.

Et parmi les exposants, on trouve Jean Merlin, un prestidigitateur très connu dans le milieu. À 74 ans, de nombreux magiciens le respectent. Lui ne fait pas de démonstration de tours mais dédicace des livres, qu'il écrit et qu'il illustre.

Ecoutez comment Jean Merlin à découvert la magie et s'est lancé dans le métier Copier

C'est comme ça que ça marche au congrès : les vendeurs présentent leurs tours aux autres magiciens. Ils les conseillent, discutent beaucoup avec eux et repartent quelques fois en se prenant en photo ensemble. "C'est aussi ça l'ambiance de ces congrès, détaille Aurélien, vendeur chez Paris Magic. Les gens ne font pas que acheter, ils se font plaisir".

Un concours et une exposition en plus des stands

Au congrès, il n'y a pas que les stands, il y aussi un concours, celui du championnat de France de magie. Durant tout le week-end, dix magiciens de scènes et dix autres de close up (équivalents aux petits tours faits aux tables) s'affrontent devant un jury de spécialistes. Celui qui aura le plus de point pourra prétendre au titre de champion de France de magie et participer aux championnats du monde, qui a lieu tous les trois ans.

Vous pouvez également découvrir une exposition sur les 150 ans de la magie dans les premières pages de journaux de presse écrite. On peut voir par exemple des Unes du Petit Journal, du Cri de Paris ou du New Yorker, où on y voit Donald Trump déguisé en magicien, découpant en deux un éléphant (symbole des Républicains aux États-Unis).

Pour finir, un grand gala public, réunissant tous les magiciens présents lors de ce congrès, est prévu ce dimanche soir à 18 h avec une entrée libre et payante pour tous. Plus d'infos ici.