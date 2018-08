C'est le Graal qu'attendaient les fans de foot depuis des semaines. Le maillot de l'équipe de France avec deux étoiles brodées sur le cœur arrive enfin dans les magasins, un mois après la finale de la coupe du monde ! Une première salve de 30.000 pièces vient d'être expédiée par le fabricant, Nike. En Sarthe, les premiers ont été livrés ce mardi à Espace Foot, dans la zone commerciale nord du Mans.

Pour le prouver, le gérant, Sylvain Linot, arbore lui même la fameuse tunique bleue. Ironie du sort : il n'en a déjà plus à vendre... Ou presque : "Il me reste quatre XL ! Sur les quarante reçus, on a tout vendu en pré-commande. Le lendemain de la finale, on a dû avoir 60 coups de fil et on a prévenu les gens qu'il n'y aurait pas beaucoup de maillots et qu'il y aurait des pré-commandes. On avait tendance à ne pas nous croire... On voit aujourd'hui que c'est vrai !" Fin août, il devrait en recevoir 25 de plus. A partir de septembre, le réassort devrait devenir plus conséquent.

Quelques dizaines seulement par magasin

Vu les premières livraisons et la demande qui n'a pas faibli depuis le sacre de l'équipe, c'est sûr, il n'y en aura pas pour tout le monde. Y compris dans les magasins Intersport, pourtant distributeurs officiels de l'équipe de France. "Suivant la taille du magasin, on va en recevoir entre 10 et 30 pièces, explique Franck David, directeur de l'Intersport de Family Village à Ruaudin, au sud du Mans. Nous, on devrait en avoir une vingtaine. Avec le 15 août, on ne sait pas trop quand. On espère pour jeudi, vendredi, ou au plus tard début de semaine prochaine." Et là, ce sera premiers arrivés, premiers servis : "On ne prend pas de réservation, on communiquera sur notre page Facebook."

Pas de coupe femme ou de tailles enfants, pour le moment, tous les maillots livrés sont des adultes, sans flocage. Mais certains préfèrent acheter dès maintenant et revenir dans trois semaines pour faire poser le numéro et le nom de leur joueur préféré (20 € supplémentaires). De plus, il ne s'agit que de maillots "replica" pour supporteurs, vendus à 80 €. Les vrais maillots que portent les joueurs en match seront vendus 140 €, plus tard, probablement en septembre.