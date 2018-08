Saint-Étienne, France

C'est ce vendredi 17 août que les 30.000 maillots à deux étoiles de l'équipe de France ont été mis en vente en France. À Saint-Étienne, il fallait se lever très tôt puisque seul le magasin Go Sport à Monthieu en vendait. Il n'y avait que vingt maillots. Insuffisants pour répondre à la demande.

C'est du jamais vu"- Soufiane Chabane, directeur de Go Sport Monthieu

Dès 8h30, donc une heure avant l'ouverture, les clients attendaient devant la porte pour pouvoir acheter la tunique des Bleus. Rien d'étonnant pour le directeur du magasin, Soufiane Chabane : _"Le lendemain de la finale on avait trente appels par jour et depuis cette semaine on est passé à cinquante"_. Pour la deuxième étoile, il faut compter 85 euros, (le modèle porté par les joueurs sera commercialisé plus tard à 140 euros). À ce tarif, il faut ajouter vingt euros pour le flocage. Les clients pouvaient choisir entre le numéro dix de Kylian Mbappe et le numéro treize de N'golo Kanté.

Un maillot historique !

Pour beaucoup de clients, c'est plus qu'un maillot. "Je suis vraiment heureux, c'est un maillot collector, je ne le porterai pas pour aller jouer au foot, il risquerait de se déchirer", confie Clément. Son copain Aurélien acquiesce, "je l'attendais depuis le début de la coupe du monde, c'est un maillot historique ! " avoue le jeune homme. D'ailleurs, peu sont ceux qui regardaient à la dépense. Suzanne offre le maillot à son petit-fils " 100 euros ou 150 euros c'est la même chose, c'est un cadeau qui va tellement lui faire plaisir" sourie-t-elle.

Beaucoup de magasin espèrent recevoir le maillot dans les prochains jours. C'est le cas d'Intersport situé à Saint-Priest ou encore du Sport 2000 à Firminy. Sur le site de l'équipementier de l'équipe de France, les prochaines livraisons sont prévues à partir de septembre 2018.

© Radio France - Fabrice Hawkins

